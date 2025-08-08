https://ria.ru/20250808/tramp-2034254708.html

Пашинян и Трамп подписали три важных документа, заявил депутат

2025-08-08T23:14:00+03:00

ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. По итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне подписаны три важных документа, касающихся коммуникаций, энергетики и высоких технологий, сообщил глава комиссии армянского парламента по внешним связям Саргис Ханданян. "В ходе встречи Трампа и Пашиняна были подписаны три важных документа. Документ о (армянском - ред.) проекте "Перекресток мира" (о разблокировании транспортных коммуникаций - ред.), который получил наивысшее признание со стороны США", - заявил Ханданян в эфире общественного телевидения Армении. По его словам, второй документ касается энергетики. "США будут сотрудничать с Арменией в сфере энергетической безопасности. Третий документ относится к сфере высоких технологий и искусственного интеллекта", - добавил Ханданян.

