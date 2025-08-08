Рейтинг@Mail.ru
Пашинян и Трамп подписали три важных документа, заявил депутат - РИА Новости, 08.08.2025
23:14 08.08.2025
Пашинян и Трамп подписали три важных документа, заявил депутат
ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. По итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне подписаны три важных документа, касающихся коммуникаций, энергетики и высоких технологий, сообщил глава комиссии армянского парламента по внешним связям Саргис Ханданян. "В ходе встречи Трампа и Пашиняна были подписаны три важных документа. Документ о (армянском - ред.) проекте "Перекресток мира" (о разблокировании транспортных коммуникаций - ред.), который получил наивысшее признание со стороны США", - заявил Ханданян в эфире общественного телевидения Армении. По его словам, второй документ касается энергетики. "США будут сотрудничать с Арменией в сфере энергетической безопасности. Третий документ относится к сфере высоких технологий и искусственного интеллекта", - добавил Ханданян.
Пашинян и Трамп подписали три важных документа, заявил депутат

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. По итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне подписаны три важных документа, касающихся коммуникаций, энергетики и высоких технологий, сообщил глава комиссии армянского парламента по внешним связям Саргис Ханданян.
"В ходе встречи Трампа и Пашиняна были подписаны три важных документа. Документ о (армянском - ред.) проекте "Перекресток мира" (о разблокировании транспортных коммуникаций - ред.), который получил наивысшее признание со стороны США", - заявил Ханданян в эфире общественного телевидения Армении.
По его словам, второй документ касается энергетики.
"США будут сотрудничать с Арменией в сфере энергетической безопасности. Третий документ относится к сфере высоких технологий и искусственного интеллекта", - добавил Ханданян.
Никол Пашинян и Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Армения и Азербайджан привержены полному прекращению огня, заявил Трамп
Вчера, 23:03
 
