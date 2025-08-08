https://ria.ru/20250808/tramp-2034254036.html
США снимают ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном
США снимают ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном - РИА Новости, 08.08.2025
США снимают ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном
Соединенные Штаты снимают ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:05:00+03:00
2025-08-08T23:05:00+03:00
2025-08-08T23:22:00+03:00
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты снимают ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном, заявил президент США Дональд Трамп."Мы также снимаем ограничения на сотрудничество в области обороны между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки", - заявил Трамп на церемонии с лидерами Азербайджана и Армении в Белом доме.
