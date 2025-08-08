https://ria.ru/20250808/tramp-2034252258.html
Трамп уверен в прочности мирного соглашения Армении и Азербайджана
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в прочности ожидаемого мирного соглашения, которое лидеры Армении и Азербайджана готовятся подписать в Белом доме. "Очень уверен", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, встречая коллегу из Азербайджана Ильхама Алиева. Так он ответил на вопрос, уверен ли он в будущей прочности ожидаемого мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Ранее в Белый дом прибыл премьер Армении Никол Пашинян.
