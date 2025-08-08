Рейтинг@Mail.ru
Трамп накричал на Нетаньяху после его слов о голоде в Газе, передает NBC - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 08.08.2025 (обновлено: 14:21 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/tramp-2034141350.html
Трамп накричал на Нетаньяху после его слов о голоде в Газе, передает NBC
Трамп накричал на Нетаньяху после его слов о голоде в Газе, передает NBC - РИА Новости, 08.08.2025
Трамп накричал на Нетаньяху после его слов о голоде в Газе, передает NBC
Президент США Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после его утверждения, что информация о... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:10:00+03:00
2025-08-08T14:21:00+03:00
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029164062_0:136:3150:1908_1920x0_80_0_0_069975feef0a97f4846f7533573e50bf.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после его утверждения, что информация о массовом голоде в секторе Газа якобы не соответствует действительности, передает телеканал NBC."Двадцать восьмого июля у Нетаньяху и президента Дональда Трампа состоялся частный телефонный разговор, который вылился в крики на фоне обеспокоенности Белого дома по поводу того, как работает Гуманитарный фонд Газы — механизм по оказанию помощи, поддерживаемый США и Израилем &lt;…&gt; Нетаньяху сказал Трампу, что сообщения о массовом голоде в Газе недостоверны и сфабрикованы ХАМАС. Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, что не хочет слышать, что голод — это фейк, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети там голодают", — утверждает телеканал со ссылкой на четырех действующих и бывших западных чиновников.NBC уточнило, что разговор состоялся по инициативе Тель-Авива. Нетаньяху запросил его после того, как в конце июля Трамп усомнился в его словах об отсутствии голода в Газе. Американский президент тогда отметил, что палестинские дети, живущие в анклаве, судя по телевизионным кадрам, выглядят очень голодными.Один из собеседников телеканала описал эту беседу как прямую, но одностороннюю — большую часть времени говорил Трамп.Ситуация с голодом в секторе ГазаГлава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что в секторе Газа наблюдается резкий рост числа смертей от недоедания. По данным организации, от острого недоедания страдают более десяти процентов населения, в том числе свыше 20 процентов беременных и кормящих женщин, прошедших обследование. Кризис усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений доступа к ней, подчеркнул Гебрейесус.Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР, которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Вместо нескольких сотен распределительных пунктов БАПОР частный американский фонд GHF при поддержке израильских властей открыл всего четыре в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой, которую израильские военные открывают по палестинцам. По подсчетам ООН, с мая из-за этого погибли 1373 человека. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле БАПОР обвиняют в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям в обход палестинского движения.С 26 июля израильские власти разрешили зарубежным странам возобновить сброс гуманитарной помощи с воздуха.
https://ria.ru/20250804/chislo-2033194842.html
https://ria.ru/20250730/gaza-2032392092.html
https://ria.ru/20250730/gaza-2032432039.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029164062_213:0:2938:2044_1920x0_80_0_0_e0ce94a3c34cccc1c478d9a805e24f4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

Трамп накричал на Нетаньяху после его слов о голоде в Газе, передает NBC

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после его утверждения, что информация о массовом голоде в секторе Газа якобы не соответствует действительности, передает телеканал NBC.
«
"Двадцать восьмого июля у Нетаньяху и президента Дональда Трампа состоялся частный телефонный разговор, который вылился в крики на фоне обеспокоенности Белого дома по поводу того, как работает Гуманитарный фонд Газы — механизм по оказанию помощи, поддерживаемый США и Израилем <…> Нетаньяху сказал Трампу, что сообщения о массовом голоде в Газе недостоверны и сфабрикованы ХАМАС. Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, что не хочет слышать, что голод — это фейк, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети там голодают", — утверждает телеканал со ссылкой на четырех действующих и бывших западных чиновников.
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Число погибших от голода в Газе возросло до 180
4 августа, 10:42
NBC уточнило, что разговор состоялся по инициативе Тель-Авива. Нетаньяху запросил его после того, как в конце июля Трамп усомнился в его словах об отсутствии голода в Газе. Американский президент тогда отметил, что палестинские дети, живущие в анклаве, судя по телевизионным кадрам, выглядят очень голодными.
Один из собеседников телеканала описал эту беседу как прямую, но одностороннюю — большую часть времени говорил Трамп.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Захарова назвала ситуацию в секторе Газа катастрофической
30 июля, 15:26

Ситуация с голодом в секторе Газа

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что в секторе Газа наблюдается резкий рост числа смертей от недоедания. По данным организации, от острого недоедания страдают более десяти процентов населения, в том числе свыше 20 процентов беременных и кормящих женщин, прошедших обследование. Кризис усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений доступа к ней, подчеркнул Гебрейесус.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР, которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Вместо нескольких сотен распределительных пунктов БАПОР частный американский фонд GHF при поддержке израильских властей открыл всего четыре в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой, которую израильские военные открывают по палестинцам. По подсчетам ООН, с мая из-за этого погибли 1373 человека.
Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле БАПОР обвиняют в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям в обход палестинского движения.
С 26 июля израильские власти разрешили зарубежным странам возобновить сброс гуманитарной помощи с воздуха.
Палестинские беженцы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Газа обвинила Израиль в расхищении гуманитарной помощи из Египта
30 июля, 17:43
 
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала