Трамп накричал на Нетаньяху после его слов о голоде в Газе, передает NBC
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после его утверждения, что информация о массовом голоде в секторе Газа якобы не соответствует действительности, передает телеканал NBC.
"Двадцать восьмого июля у Нетаньяху и президента Дональда Трампа состоялся частный телефонный разговор, который вылился в крики на фоне обеспокоенности Белого дома по поводу того, как работает Гуманитарный фонд Газы — механизм по оказанию помощи, поддерживаемый США и Израилем <…> Нетаньяху сказал Трампу, что сообщения о массовом голоде в Газе недостоверны и сфабрикованы ХАМАС. Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, что не хочет слышать, что голод — это фейк, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети там голодают", — утверждает телеканал со ссылкой на четырех действующих и бывших западных чиновников.
NBC уточнило, что разговор состоялся по инициативе Тель-Авива. Нетаньяху запросил его после того, как в конце июля Трамп усомнился в его словах об отсутствии голода в Газе. Американский президент тогда отметил, что палестинские дети, живущие в анклаве, судя по телевизионным кадрам, выглядят очень голодными.
Один из собеседников телеканала описал эту беседу как прямую, но одностороннюю — большую часть времени говорил Трамп.
Ситуация с голодом в секторе Газа
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что в секторе Газа наблюдается резкий рост числа смертей от недоедания. По данным организации, от острого недоедания страдают более десяти процентов населения, в том числе свыше 20 процентов беременных и кормящих женщин, прошедших обследование. Кризис усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений доступа к ней, подчеркнул Гебрейесус.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР, которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Вместо нескольких сотен распределительных пунктов БАПОР частный американский фонд GHF при поддержке израильских властей открыл всего четыре в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой, которую израильские военные открывают по палестинцам. По подсчетам ООН, с мая из-за этого погибли 1373 человека.
Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле БАПОР обвиняют в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям в обход палестинского движения.
С 26 июля израильские власти разрешили зарубежным странам возобновить сброс гуманитарной помощи с воздуха.