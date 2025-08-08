Рейтинг@Mail.ru
Трамп накричал на Нетаньяху после его слов о голоде в Газе, пишет NBC
12:24 08.08.2025 (обновлено: 13:36 08.08.2025)
Трамп накричал на Нетаньяху после его слов о голоде в Газе, пишет NBC
Президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора накричал на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, когда тот сказал ему, что информация о...
в мире
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора накричал на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, когда тот сказал ему, что информация о массовом голоде в секторе Газа якобы не соответствует действительности, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, двух американских экс-чиновников и еще одного западного чиновника. В конце июля Трамп поставил под сомнение утверждение Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода, отметив, что, судя по телевизионным кадрам, дети там выглядят очень голодными. После этого, согласно NBC, израильский премьер запросил телефонный разговор с лидером США, они связались в течение нескольких часов. "Двадцать восьмого июля у Нетаньяху и президента Дональда Трампа состоялся частный телефонный разговор, который вылился в крики на фоне обеспокоенности Белого дома по поводу того, как работает Гуманитарный фонд Газы - механизм по оказанию помощи, поддерживаемый США и Израилем... Нетаньяху сказал Трампу по телефону, что (информация о - ред.) массовом голоде в Газе недостоверна и была сфабрикована ХАМАС. Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, заявив, что не хочет слышать, что голод - это фейк, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети там голодают", - сообщает телеканал. Один из бывших чиновников США в разговоре с телеканалом описал звонок как прямой, в основном односторонний разговор о статусе гуманитарной помощи, в ходе которого большую часть времени говорил Трамп. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Израильские власти с 26 июля разрешили зарубежным странам возобновить сброс гуманитарной помощи с воздуха. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
