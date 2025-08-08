https://ria.ru/20250808/tramp-2034110651.html

Палестина призвала Трампа вмешаться из-за планов Израиля по Газе

Палестина призвала Трампа вмешаться из-за планов Израиля по Газе - РИА Новости, 08.08.2025

Палестина призвала Трампа вмешаться из-за планов Израиля по Газе

Палестина призывает президента США Дональда Трампа вмешаться из-за намерений Израиля установить контроль над всем сектором Газа, передает палестинское агентство РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T12:01:00+03:00

2025-08-08T12:01:00+03:00

2025-08-08T12:09:00+03:00

в мире

израиль

палестина

группа газ

дональд трамп

биньямин нетаньяху

сша

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034074963_0:40:3131:1801_1920x0_80_0_0_eb2fbcbf1aed7a8313d939eaf693f620.jpg

КАИР, 8 авг - РИА Новости. Палестина призывает президента США Дональда Трампа вмешаться из-за намерений Израиля установить контроль над всем сектором Газа, передает палестинское агентство WAFA.В четверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать его под контроль нового "гражданского правительства". Он добавил, что в то же время Государство Израиль не планирует удерживать контроль над сектором, цель операции - установление "периметра безопасности"."(Государство Палестина - ред.) в частном порядке призывает американского президента Дональда Трампа вмешаться, чтобы остановить выполнение этих решений (Израиля - ред.) и выполнить свое обещание прекратить войну", - говорится в сообщении агентства.Газета Times of Israel, ссылаясь на заявление офиса Нетаньяху, подтвердила решение израильского кабмина. Согласно заявлению, Израиль будет предоставлять гуманитарную помощь мирному населению вне зон боевых действий. Кроме того, кабмин утвердил пять требований, которые будут предъявлены в обмен на окончание конфликта с палестинским движением ХАМАС. Они включают в себя разоружение движения, возврат всех 50 заложников, демилитаризацию сектора Газа, израильский контроль над безопасностью сектора, а также наличие третьего альтернативного правительства кроме ХАМАС и Палестинской национальной администрации.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250804/palestina-2033328463.html

https://ria.ru/20250808/gaza-2034106078.html

https://ria.ru/20250807/rossija-2033877939.html

израиль

палестина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, группа газ, дональд трамп, биньямин нетаньяху, сша, хамас, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году