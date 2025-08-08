https://ria.ru/20250808/tramp-2034068306.html

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что может привести к уходу Трампа в отставку

2025-08-08T07:33:00+03:00

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вероятно, был бы вынужден уйти в отставку, если бы он разрешил использовать силу в конфликте вокруг Ирана или Украины, и США понесли бы потери, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Мы могли бы дойти до такого этапа. Самый вероятный сценарий - Трамп разрешает использование силы на Украине или в Иране, и из-за ответа США несут серьезные потери. Тогда на Трампа будут давить, чтобы он ушел в отставку", - сказал собеседник агентства. Он полагает, что президент США в такой ситуации действительно сложил бы полномочия и передал бы власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу. "Его (Трампа - ред.) воспринимали бы как полностью дискредитировавшего свое президентство. Думаю, это возможный исход", - добавил Джонсон.

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

