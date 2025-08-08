Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что может привести к уходу Трампа в отставку
07:33 08.08.2025 (обновлено: 11:39 08.08.2025)
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что может привести к уходу Трампа в отставку
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вероятно, был бы вынужден уйти в отставку, если бы он разрешил использовать силу в конфликте вокруг Ирана или Украины, и США понесли бы потери, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Мы могли бы дойти до такого этапа. Самый вероятный сценарий - Трамп разрешает использование силы на Украине или в Иране, и из-за ответа США несут серьезные потери. Тогда на Трампа будут давить, чтобы он ушел в отставку", - сказал собеседник агентства. Он полагает, что президент США в такой ситуации действительно сложил бы полномочия и передал бы власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу. "Его (Трампа - ред.) воспринимали бы как полностью дискредитировавшего свое президентство. Думаю, это возможный исход", - добавил Джонсон.
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вероятно, был бы вынужден уйти в отставку, если бы он разрешил использовать силу в конфликте вокруг Ирана или Украины, и США понесли бы потери, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Мы могли бы дойти до такого этапа. Самый вероятный сценарий - Трамп разрешает использование силы на Украине или в Иране, и из-за ответа США несут серьезные потери. Тогда на Трампа будут давить, чтобы он ушел в отставку", - сказал собеседник агентства.
Он полагает, что президент США в такой ситуации действительно сложил бы полномочия и передал бы власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу.
"Его (Трампа - ред.) воспринимали бы как полностью дискредитировавшего свое президентство. Думаю, это возможный исход", - добавил Джонсон.
