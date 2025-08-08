https://ria.ru/20250808/toljatti-2034243611.html

Глава Минпромторга и губернатор Самарской области обсудили химпром

2025-08-08T21:06:00+03:00

САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Глава министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсудили в Тольятти развитие химической промышленности по нацпроекту "Новые материалы и химия", сообщили в пресс-службе регионального правительства. "В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" состоялось совместное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", координационного совета по промышленности Минпромторга России и координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при правительственной комиссии по импортозамещению. Темой заседания стало развитие отрасли в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия", промышленный потенциал новых регионов России", - сообщили в правительстве региона. На совещании ставилась цель выработать конструктивные решения в сфере химической промышленности для реализации нацпроекта, а также для достижения технологического лидерства - цели, обозначенной президентом России Владимиром Путиным. "C точки зрения технологической независимости отрасли на новых создаваемых мощностях необходимо максимально использовать отечественное оборудование. Для этого на федеральном уровне предусмотрены соответствующие преференции. А в дальнейшем уровень локализации учитывать при госзакупках, закупках компаний с госучастием", - отметил Алиханов. На заседании обсуждался и потенциал новых территорий России при реализации нацпроекта, планируется, что они станут базой для размещения производственных мощностей. Для этой задачи запустили инструмент АНО "Инти" по поиску и подбору потенциальных инвестиционных площадок - сайт инвестплощадки.рф. "Именно в регионах строятся новые предприятия, запускаются продуктовые линейки, внедряются технологии, локализуются производственные цепочки, создается инфраструктура. Учитывая крайне важную системную задачу по восстановлению промышленности на новых территориях, в рамках работы комиссии Государственного совета по направлению "Промышленность", которую я возглавляю, мы запускаем цикл тематических заседаний", - сказал Федорищев. Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, комментируя повестку заседания, отметил, что для эффективности мер господдержки важно выстроить надежную защиту внутреннего рынка от импорта. "В условиях жесткой конкуренции со стороны иностранных производителей крайне важна синхронизированная работа органов власти. Это использование всех имеющихся и поиск новых возможностей для защиты отечественного производителя на площадке ЕАЭС. В том числе таможенно-тарифные меры, меры по техническому регулированию отрасли", – подчеркнул Дюмин.

