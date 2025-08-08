Рейтинг@Mail.ru
Tesla распускает команду по разработке суперкомпьютера Dojo, пишут СМИ - РИА Новости, 08.08.2025
01:47 08.08.2025
Tesla распускает команду по разработке суперкомпьютера Dojo, пишут СМИ
Tesla распускает команду по разработке суперкомпьютера Dojo, пишут СМИ - РИА Новости, 08.08.2025
Tesla распускает команду по разработке суперкомпьютера Dojo, пишут СМИ
Американская компания Tesla распускает команду, занимавшуюся разработкой суперкомпьютера Dojo, а ее руководитель покинет компанию, сообщает агентство Блумберг... РИА Новости, 08.08.2025
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Американская компания Tesla распускает команду, занимавшуюся разработкой суперкомпьютера Dojo, а ее руководитель покинет компанию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на внутренние источники. "Питер Бэннон, возглавлявший проект Dojo, уходит, а генеральный директор Илон Маск распорядился свернуть эту инициативу", – передает агентство. Как сообщили источники агентству, недавно 20 сотрудников, работающих над этим проектом, уже были перенаправлены в другие департаменты. По данным Блумберг, Tesla намерена усилить зависимость от внешних технологических партнеров, включая американские компании Nvidia и Advanced Micro Devices для вычислительных решений, а также Samsung Electronics для производства чипов. Суперкомпьютер Dojo – это система, разработанная Tesla для обучения ИИ-моделей, которые лежат в основе функций автопилота и полностью автономного вождения электромобилей Tesla, а также гуманоидного робота Optimus. Как отмечали аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley, Dojo мог стать ключевым конкурентным преимуществом компании с потенциалом роста капитализации Tesla на 500 миллиардов долларов.
Tesla распускает команду по разработке суперкомпьютера Dojo, пишут СМИ

Bloomberg: Tesla прекратит работу над суперкомпьютером Dojo и распускает команду

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Американская компания Tesla распускает команду, занимавшуюся разработкой суперкомпьютера Dojo, а ее руководитель покинет компанию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на внутренние источники.
"Питер Бэннон, возглавлявший проект Dojo, уходит, а генеральный директор Илон Маск распорядился свернуть эту инициативу", – передает агентство.
Как сообщили источники агентству, недавно 20 сотрудников, работающих над этим проектом, уже были перенаправлены в другие департаменты.
По данным Блумберг, Tesla намерена усилить зависимость от внешних технологических партнеров, включая американские компании Nvidia и Advanced Micro Devices для вычислительных решений, а также Samsung Electronics для производства чипов.
Суперкомпьютер Dojo – это система, разработанная Tesla для обучения ИИ-моделей, которые лежат в основе функций автопилота и полностью автономного вождения электромобилей Tesla, а также гуманоидного робота Optimus. Как отмечали аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley, Dojo мог стать ключевым конкурентным преимуществом компании с потенциалом роста капитализации Tesla на 500 миллиардов долларов.
