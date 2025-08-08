Теракт в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве (2000)

https://ria.ru/20250808/terakt-2034047627.html

8 августа 2000 года в Москве в подземном переходе на Пушкинской площади около 18.00 произошел взрыв – сработало начиненное металлическими поражающими элементами РИА Новости, 08.08.2025

8 августа 2000 года в Москве в подземном переходе на Пушкинской площади около 18.00 произошел взрыв – сработало начиненное металлическими поражающими элементами безоболочное взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте. По данным следствия, в этот день, примерно в 17.50, к расположенному в переходе торговому павильону номер 52 подошли двое неизвестных. Они выбрали товар, и, заявив, что им необходимо поменять валюту в ближайшем обменном пункте, оставили у палатки портфель-дипломат и полиэтиленовый пакет. После этого они выбежали из подземного перехода. Через минуту прогремел взрыв, в результате которого были разрушены торговые павильоны и частично – конструкции перехода. Вслед за взрывом начался пожар, который продолжался около 40 минут. Горела электропроводка и киоски. На месте погибли семь человек, еще шесть позже скончались от полученных травм в больницах; 118 человек, в том числе шестеро детей, получили ранения различной степени тяжести. Основные виды травм у пострадавших — ожоги и порезы, причиненные осколками стекла от торговых палаток. Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна террористическая организация. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство) и 205 (терроризм) УК РФ. Следствием отрабатывались три основные версии: террористический акт, экономическая версия, хулиганские действия и личные неприязненные отношения, а также ряд производных от них версий. По делу было проведено более 100 экспертиз, допрошено более 300 потерпевших и свидетелей. В течение года на причастность к взрыву были проверены 6432 человека, выехавшие из столицы 8 и 9 августа 2000 года. При отработке экономической версий было проверено 6348 предприятий. При исследовании версии о хулиганстве и личных неприязненных отношениях следствие вышло на представителей "кемеровской" преступной группировки. Двое ее членов уже были осуждены за другие деяния, но их причастность к взрыву не была доказана. Всего в ходе расследования дела о взрыве на Пушкинской площади были возбуждены и выделены в отдельные производства 14 уголовных дел. В рамках расследования также было проверено заявление отбывающего наказание гражданина о том, что он совершил взрыв в подземном переходе, однако его причастность к совершению взрыва так и не была установлена. По одной из версий, взрыв явился результатом конфликта за право торговать в этом переходе. По оперативным данным, каждый киоск в этом месте приносил его владельцу не менее 10 тысяч долларов дохода в месяц. Были задержаны два человека, но один из них после допроса был отпущен уже через несколько часов, другой провел в изоляторе временного содержания чуть больше суток. Почти сразу же после трагедии вице-мэр Москвы Валерий Шанцев заявил, что не исключает запрета на торговлю в подземных переходах Московского метрополитена. Однако впоследствии этот вопрос решили по-другому — заменили легкие конструкции павильонов на огнеупорные. В 2005 году следствие окончательно признало взрыв терактом. В августе 2006 года занимавший должность прокурора Москвы Юрий Семин заявил, что исполнителей теракта, скорее всего, нет в живых. Расследование теракта было приостановлено. На месте взрыва на 40-й день после трагического происшествия в память о погибших была установлена памятная доска, а два года спустя открыта Стена Памяти жертв теракта. Мемориал представляет собой большую мраморную плиту темного цвета. По бокам установлены два мраморных факела, имитирующие вечный огонь. На специальном помосте внизу лежит кованая роза. На мраморной табличке начертаны слова "В память о погибших и пострадавших от террористического акта 8 августа 2000 года".

Дарья Буймова

