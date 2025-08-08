https://ria.ru/20250808/tayvan-2034005675.html

Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню

Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню

Хоть кто-нибудь обеспокоен тем, что и на остров Тайвань команда Дональда Трампа наложила таможенные пошлины, да еще в размере целых 20 процентов? Вот эти... РИА Новости, 08.08.2025

Хоть кто-нибудь обеспокоен тем, что и на остров Тайвань команда Дональда Трампа наложила таможенные пошлины, да еще в размере целых 20 процентов? Вот эти проценты и начали тормозить тайваньский экспорт — прямо со вчерашнего дня. Но повторим: хоть кто-то в мире огорчается и плачет от жалости? Вот именно. Какой там Тайвань, если Швейцария получила 39, Канада — 35 процентов и так далее. Тихий писк китайских островитян "а нас за что?" никому не слышен, кроме них самих.Вообще-то, это старая история — насчет того, что "быть врагом Америки может быть опасно, но быть ее другом смертельно". Кто сказал? Вроде как великий дипломат Генри Киссинджер писателю Уильяму Бакли в 1968 году с общей идеей: вот такого, смертельного, не должно быть, но по недосмотру часто происходит, и надо бы это объяснить заступающему на пост президента Ричарду Никсону.Правда, есть мнение, что Киссинджер цитировал здесь русского разведчика и писателя Алексея Эдрихина, который писал об англо-бурской войне и упоминал Китай, который скоро поймет вот это самое, но насчет "англосаксов" в целом, а не просто американцев.Так все приходит в исходную точку нашего разговора — к Китаю (и Тайваню), и это никакая не старая история. Наоборот, тут намечаются контуры истории новой, будущей — потому что не могут же союзники США вот так просто проглатывать удушение их экономики сюзереном и покровителем, да еще и в обстановке неясного возрастания угроз. Союзники начинают суетиться и волноваться, и из этой суеты проступают наброски к новой, завтрашней конфигурации мировой политики сразу в двух океанах — Тихом и Индийском.Вот, например, Тайвань и его невидимые миру слезы. Понятно, о чем там плачут: закрытие американского рынка плюс обвалившийся в результате курс местной валюты. Тут начинается дискуссия экономистов, а тем временем молчат "украинизаторы" острова. Те, которые пытались утверждать, что он вообще никакого отношения к Китаю не имеет и как бы принадлежит к отдельной цивилизации. Но главное, что привело тайваньцев в ярость, — почему на них наложены пошлины даже больше, чем на Японию и Южную Корею (у тех по 15 процентов). Мы же непотопляемый авианосец США в эпической схватке с Пекином. Мы же при нынешнем режиме порвали все, какие можно было, связи с Китаем.А тут еще вся Азия цитирует оценки, только что сделанные Центром стратегических и международных исследований США (CSIS): если Тайвань все-таки допровоцируется, задирая (в украинском стиле) заведомо более сильного соседа, то в результате блокады на острове через десять дней кончится газ, а дальше уголь, потом нефть и т. д. Ранее тот же CSIS сообщал нам, что если вмешаются США, то потеряют в первую же неделю два авианосца, и это еще до начала ядерной стадии конфликта. А так ли уж Америке это нужно? Вопрос, недавно казавшийся диким.Тут была в прошлом месяце опять же никем особо не замеченная сцена: нынешний президент Тайваня Лай Циндэ собрался в США, уговаривать и жаловаться. И не доехал — поездка отменилась. То есть ему, видимо, объяснили: мальчик, не лезь. Тут все сложно, говорят серьезные люди — Трамп и Си Цзиньпин, обсуждают большую сделку. Когда ты будешь нужен, вызовем. Он, кстати, защищается вот каким способом: внушает своей тайваньской публике, что все-таки доедет до Америки, все там объяснит и пошлины отменит.Так ведь один такой в конце июля доехал. Человек, который при прежнем режиме в Вашингтоне тоже развернул свою страну от сбалансированной торговли и политики (и с Китаем, и с США) в сторону только Америки. Президент Филиппин Фердинанд Маркос.И вот какая сцена разыгралась в Белом доме (по описанию гонконгского издания Asia Times). Маркос начал жаловаться на Пекин и активность последнего на морских границах с Филиппинами. Получил в ответ: "А я не против, если Манила как-то договорится с Пекином". Маркос намека не понял, повторил натиск — и услышал, что "мы довольно неплохо общаемся с Китаем". Опять "мальчик, не лезь"?Для чего тогда филиппинцы возвращают на свою землю американские базы — сейчас в виде прежде всего военного логистического хаба (по сути, склада вооружений на случай конфликта)? Ответ Трампа Маркосу: да, и у нас там амуниции будет больше, чем когда-либо у любой страны (что бы это ни значило). И все, Маркос покидает Америку с пошлинами в 19 процентов. И не спрашивайте, почему вот такие страны, полностью сделавшие ставку на США, наказываются пошлинами сильнее, чем японцы или южные корейцы.Кстати, а что японцы? Там тоже скандал из-за пошлин (ведь о таковых даже двусторонних бумажек не подписывали — объявили, и все) и размышления на тему того, чем плох (по Киссинджеру — смертелен) американо-японский военный союз. Плох тем, что какая-то неожиданная истерика (например, тайваньцев) может втянуть Японию в конфликт с Китаем (или Россией). И тут как раз американцы бросят в беде.Но это старый разговор, а главная и новая тема — что будет в связи с 80-летием окончания Второй мировой 3 сентября, состоится ли какой-то грандиозный многосторонний суперсаммит в Пекине, на который уже приглашен Владимир Путин. Доедет ли Трамп до Пекина и объявит ли там о какой-то мощной сделке и с кем, а раз так, то ехать ли туда какому-то японскому лидеру или нет — ведь всем будет не до него, будто он какой-нибудь президент Тайваня.Какой может быть выход из этого хаоса и неясности? А вот, например, какой: президент Филиппин отправился на этой неделе в Индию. И там тоже начал предлагать свое стратегическое партнерство против Китая: а вдруг из этого что-то выйдет? Но в целом же Филиппины сейчас делают ставку на некую "оборонную самостоятельность", и вот тут им не обойтись без Индии. В общем, сильный ход, главное ведь неожиданный. Но вспомним, что грандиозный фантом пекинского саммита подразумевает еще и идею сближения Китая с Индией. Вопрос в том, кто туда приедет из Дели и о каких договоренностях в итоге объявит. Хотя, вообще-то, премьер-министр Нарендра Моди точно в Китай едет — правда, на саммит ШОС в Тяньцзине 31 августа—1 сентября.А Тайваню, кстати, тоже Индия поможет? Мечтать ведь не запрещено.

