Андрея Соколова освободили от должности замгендиректора ТАСС

2025-08-08T21:50:00+03:00
2025-08-08T21:50:00+03:00
2025-08-08T21:50:00+03:00
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Соколова от должности заместителя генерального директора ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Соколова Андрея Геннадьевича от должности заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" по его просьбе", - говорится в распоряжении.
