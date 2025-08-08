https://ria.ru/20250808/tass-2034247725.html

Андрея Соколова освободили от должности замгендиректора ТАСС

Андрея Соколова освободили от должности замгендиректора ТАСС - РИА Новости, 08.08.2025

Андрея Соколова освободили от должности замгендиректора ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Соколова от должности заместителя генерального директора ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 08.08.2025

россия

андрей соколов

михаил мишустин

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Соколова от должности заместителя генерального директора ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Соколова Андрея Геннадьевича от должности заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" по его просьбе", - говорится в распоряжении.

