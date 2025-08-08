Рейтинг@Mail.ru
Андрея Соколова освободили от должности замгендиректора ТАСС - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/tass-2034247725.html
Андрея Соколова освободили от должности замгендиректора ТАСС
Андрея Соколова освободили от должности замгендиректора ТАСС - РИА Новости, 08.08.2025
Андрея Соколова освободили от должности замгендиректора ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Соколова от должности заместителя генерального директора ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T21:50:00+03:00
2025-08-08T21:50:00+03:00
россия
андрей соколов
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155812/64/1558126452_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9470ce854d911e56f78bdbbe77af6fa3.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Соколова от должности заместителя генерального директора ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Соколова Андрея Геннадьевича от должности заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" по его просьбе", - говорится в распоряжении.
https://ria.ru/20250724/mishustin-2031271032.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155812/64/1558126452_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0af48de66de6816163c937babf2c82b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей соколов, михаил мишустин
Россия, Андрей Соколов, Михаил Мишустин
Андрея Соколова освободили от должности замгендиректора ТАСС

Мишустин освободил Андрея Соколова от должности замгендиректора ТАСС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание информационного агентства ТАСС в Москве
Здание информационного агентства ТАСС в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание информационного агентства ТАСС в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Соколова от должности заместителя генерального директора ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Соколова Андрея Геннадьевича от должности заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" по его просьбе", - говорится в распоряжении.
Михаил Гусман - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Гусмана освободили от должности первого заместителя гендиректора ТАСС
24 июля, 21:46
 
РоссияАндрей СоколовМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала