ВСУ за неделю потеряли более 490 боевиков в зоне действий "Днепра"

Специальная военная операция на Украине
 
12:33 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 490 военных ВСУ, 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств, военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Уничтожены более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 34 автомобиля, семь артиллерийских орудий, 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов, материальных средств, военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Новости
Специальная военная операция на Украине
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 490 военных ВСУ, 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств, военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Уничтожены более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 34 автомобиля, семь артиллерийских орудий, 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов, материальных средств, военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Специальная военная операция на Украине
 
 
