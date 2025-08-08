https://ria.ru/20250808/svo-2034119860.html
ВСУ за неделю потеряли более 490 боевиков в зоне действий "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли более 490 боевиков в зоне действий "Днепра"
2025-08-08T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 490 военных ВСУ, 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств, военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Уничтожены более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 34 автомобиля, семь артиллерийских орудий, 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов, материальных средств, военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Специальная военная операция на Украине
