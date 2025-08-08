https://ria.ru/20250808/svo-2034119111.html
ВСУ за неделю потеряли свыше 1075 боевиков в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ за неделю потеряли свыше 1075 боевиков в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 08.08.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 1075 боевиков в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, за неделю уничтожили более 1075 украинских боевиков, 20 орудий... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:29:00+03:00
2025-08-08T12:29:00+03:00
2025-08-08T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, за неделю уничтожили более 1075 украинских боевиков, 20 орудий полевой артиллерии и танк, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1075 военнослужащих, танк и 13 боевых бронированных машин. Уничтожены 19 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов",- говорится в сводке.Отмечается, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики.Также уточняется, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады спецназначения "Азов"*(запрещена в РФ) и батальона штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.* запрещена в РФ
https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034091135.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_b3fa5eb0077f4b2c561cfce66a6499c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ за неделю потеряли свыше 1075 боевиков в зоне действий группировки "Юг"
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 1075 военных в зоне действий "Южной"