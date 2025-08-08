Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли свыше 1075 боевиков в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 08.08.2025 (обновлено: 12:34 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/svo-2034119111.html
ВСУ за неделю потеряли свыше 1075 боевиков в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ за неделю потеряли свыше 1075 боевиков в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 08.08.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 1075 боевиков в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, за неделю уничтожили более 1075 украинских боевиков, 20 орудий... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:29:00+03:00
2025-08-08T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, за неделю уничтожили более 1075 украинских боевиков, 20 орудий полевой артиллерии и танк, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1075 военнослужащих, танк и 13 боевых бронированных машин. Уничтожены 19 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов",- говорится в сводке.Отмечается, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики.Также уточняется, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады спецназначения "Азов"*(запрещена в РФ) и батальона штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.* запрещена в РФ
https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034091135.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_b3fa5eb0077f4b2c561cfce66a6499c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ за неделю потеряли свыше 1075 боевиков в зоне действий группировки "Юг"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 1075 военных в зоне действий "Южной"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, за неделю уничтожили более 1075 украинских боевиков, 20 орудий полевой артиллерии и танк, сообщили в Минобороны России.
"За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1075 военнослужащих, танк и 13 боевых бронированных машин. Уничтожены 19 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов",- говорится в сводке.
Отмечается, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики.
Также уточняется, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады спецназначения "Азов"*(запрещена в РФ) и батальона штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
* запрещена в РФ
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
СМИ узнали о новой позиции Зеленского по утраченным территориям
10:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала