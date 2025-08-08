https://ria.ru/20250808/svo-2034119111.html

ВСУ за неделю потеряли свыше 1075 боевиков в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ за неделю потеряли свыше 1075 боевиков в зоне действий группировки "Юг"

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, за неделю уничтожили более 1075 украинских боевиков, 20 орудий полевой артиллерии и танк, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1075 военнослужащих, танк и 13 боевых бронированных машин. Уничтожены 19 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов",- говорится в сводке.Отмечается, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики.Также уточняется, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады спецназначения "Азов"*(запрещена в РФ) и батальона штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.* запрещена в РФ

