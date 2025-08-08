https://ria.ru/20250808/svo-2034072068.html

Группировка "Центр" атаковала укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР

2025-08-08T05:13:00+03:00

2025-08-08T05:13:00+03:00

2025-08-08T09:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Артиллеристы ударили по украинскому укрепрайону под Красноармейском, сообщили в Минобороны."Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" выполнил артиллерийский удар по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" противник потерял более 420 военных, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

