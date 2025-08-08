https://ria.ru/20250808/sumy-2034238110.html
Родственники пропавших десантников ВСУ собираются ехать к командованию
в мире
сумы
вооруженные силы украины
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жены и матери пропавших без вести военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ собираются поехать в Сумы и призвать к ответу командиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В социальных сетях жены и матери военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ собираются ехать в Сумы и найти командиров, которые отправили их мужей и сыновей на убой", - сказал собеседник агентства. По его мнению, вероятнее всего, их попытка ни к чему не приведет. "У командования вряд ли хватит смелости выйти и рассказать правду, а если женщины будут чересчур настойчивы, их просто изобьет полиция, как это было в той же Виннице", - сказал он.
