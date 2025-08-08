https://ria.ru/20250808/sud-2034210953.html

Суд отказал в аресте подростка за драку со смертельным исходом

Суд отказал в аресте подростка за драку со смертельным исходом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Белоярский районный суд Свердловской области отказал в ходатайстве следователя о заключении под стражу подростка, в драке с которым скончался его сверстник, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Региональное управление СК РФ информировало, что в среду в районе села Косулино Белоярского района произошел конфликт между подростками, в ходе которого одному из них были причинены телесные повреждения. В результате пострадавший юноша скончался на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело, с участием 15-летнего подозреваемого выполнялись процессуальные мероприятия. "Белоярский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения несовершеннолетнему, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего... Суд в избрании меры пресечения отказал", – говорится в сообщении инстанции. Как уточнял журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, инцидент произошел с компанией троих друзей из местной школы. В тот день подростки возвращались с водоема, где купались. По предварительным данным, в пути они взяли наручные часы своего приятеля и стали их подбрасывать, в результате чего был поврежден ремешок. Возможно, это и послужило причиной рукоприкладства, отмечал представитель полиции, подозреваемый юноша сам вызвал "скорую". Подросток, ставший фигурантом дела, воспитывается с 2014 года бабушкой и дедушкой, мать школьника лишена родительских прав, сам он на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоял. Погибший молодой человек воспитывался в неполной семье, мамой, добавлял Горелых.

