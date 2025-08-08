https://ria.ru/20250808/sud-2034109918.html

Московские суды стали реже отправлять людей в колонии

Московские суды стали реже отправлять людей в колонии - РИА Новости, 08.08.2025

Московские суды стали реже отправлять людей в колонии

Столичные суды стали реже назначать наказание в виде лишения свободы, всего в колонии отправляются менее трети подсудимых, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Столичные суды стали реже назначать наказание в виде лишения свободы, всего в колонии отправляются менее трети подсудимых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "В московских судах заметна тенденция к снижению применения наказания в виде лишения свободы, которое назначено всеми судами к 28,4% лиц", - сказали в пресс-службе. Такая статистика, пояснили там, собрана за первое полугодие 2025 года.

