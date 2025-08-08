https://ria.ru/20250808/sud-2034109918.html
Московские суды стали реже отправлять людей в колонии
Московские суды стали реже отправлять людей в колонии
Московские суды стали реже отправлять людей в колонии
Столичные суды стали реже назначать наказание в виде лишения свободы, всего в колонии отправляются менее трети подсудимых, сообщили РИА Новости в пресс-службе...
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Столичные суды стали реже назначать наказание в виде лишения свободы, всего в колонии отправляются менее трети подсудимых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "В московских судах заметна тенденция к снижению применения наказания в виде лишения свободы, которое назначено всеми судами к 28,4% лиц", - сказали в пресс-службе. Такая статистика, пояснили там, собрана за первое полугодие 2025 года.
Московские суды стали реже отправлять людей в колонии
Мосгорсуд: в I полугодии московские суды отправили в колонии 28,4% осужденных