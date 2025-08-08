Рейтинг@Mail.ru
Московские суды стали реже отправлять людей в колонии - РИА Новости, 08.08.2025
11:58 08.08.2025
Московские суды стали реже отправлять людей в колонии
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Столичные суды стали реже назначать наказание в виде лишения свободы, всего в колонии отправляются менее трети подсудимых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "В московских судах заметна тенденция к снижению применения наказания в виде лишения свободы, которое назначено всеми судами к 28,4% лиц", - сказали в пресс-службе. Такая статистика, пояснили там, собрана за первое полугодие 2025 года.
общество, московский городской суд, москва
Общество, Московский городской суд, Москва
Здание Московского городского суда
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Столичные суды стали реже назначать наказание в виде лишения свободы, всего в колонии отправляются менее трети подсудимых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"В московских судах заметна тенденция к снижению применения наказания в виде лишения свободы, которое назначено всеми судами к 28,4% лиц", - сказали в пресс-службе.
Такая статистика, пояснили там, собрана за первое полугодие 2025 года.
