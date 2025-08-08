https://ria.ru/20250808/sud-2034093436.html

Суд оставил в СИЗО полицейского из Краснодара по делу главреда Baza

Суд оставил в СИЗО полицейского из Краснодара по делу главреда Baza - РИА Новости, 08.08.2025

Суд оставил в СИЗО полицейского из Краснодара по делу главреда Baza

Мосгорсуд признал законным арест начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева в рамках дела главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова,... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T10:46:00+03:00

2025-08-08T10:46:00+03:00

2025-08-08T10:46:00+03:00

происшествия

краснодар

белгород

москва

глеб трифонов

александр селиванов

московский городской суд

telegram-канал baza

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева в рамках дела главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в трех эпизодах дачи взятки, сообщили РИА Новости в инстанции. "Жалоба оставлена без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест другого фигуранта дела - оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова. В суде он признал вину в получении взятки. По словам его адвоката, в деле фигурирует сумма около 137 тысяч рублей. Также в московском СИЗО находится оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Замоскворецкий суд Москвы 23 июля арестовал главного редактора и сотрудницу Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признают. В четверг Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Трифонова. Жалобу защиты Лукьяновой на избранную ей меру пресечения рассмотрят 14 августа.

https://ria.ru/20250807/baza-2033958004.html

https://ria.ru/20250807/zalog-2033888073.html

краснодар

белгород

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, белгород, москва, глеб трифонов, александр селиванов, московский городской суд, telegram-канал baza, министерство внутренних дел рф (мвд россии), обыски в офисе telegram-канала baza