https://ria.ru/20250808/sud-2034093436.html
Суд оставил в СИЗО полицейского из Краснодара по делу главреда Baza
2025-08-08T10:46:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева в рамках дела главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в трех эпизодах дачи взятки, сообщили РИА Новости в инстанции. "Жалоба оставлена без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест другого фигуранта дела - оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова. В суде он признал вину в получении взятки. По словам его адвоката, в деле фигурирует сумма около 137 тысяч рублей. Также в московском СИЗО находится оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Замоскворецкий суд Москвы 23 июля арестовал главного редактора и сотрудницу Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признают. В четверг Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Трифонова. Жалобу защиты Лукьяновой на избранную ей меру пресечения рассмотрят 14 августа.
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
