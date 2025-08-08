Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в СИЗО полицейского из Краснодара по делу главреда Baza - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/sud-2034093436.html
Суд оставил в СИЗО полицейского из Краснодара по делу главреда Baza
Суд оставил в СИЗО полицейского из Краснодара по делу главреда Baza - РИА Новости, 08.08.2025
Суд оставил в СИЗО полицейского из Краснодара по делу главреда Baza
Мосгорсуд признал законным арест начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева в рамках дела главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова,... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T10:46:00+03:00
2025-08-08T10:46:00+03:00
происшествия
краснодар
белгород
москва
глеб трифонов
александр селиванов
московский городской суд
telegram-канал baza
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева в рамках дела главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в трех эпизодах дачи взятки, сообщили РИА Новости в инстанции. "Жалоба оставлена без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест другого фигуранта дела - оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова. В суде он признал вину в получении взятки. По словам его адвоката, в деле фигурирует сумма около 137 тысяч рублей. Также в московском СИЗО находится оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Замоскворецкий суд Москвы 23 июля арестовал главного редактора и сотрудницу Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признают. В четверг Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Трифонова. Жалобу защиты Лукьяновой на избранную ей меру пресечения рассмотрят 14 августа.
https://ria.ru/20250807/baza-2033958004.html
https://ria.ru/20250807/zalog-2033888073.html
краснодар
белгород
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, белгород, москва, глеб трифонов, александр селиванов, московский городской суд, telegram-канал baza, министерство внутренних дел рф (мвд россии), обыски в офисе telegram-канала baza
Происшествия, Краснодар, Белгород, Москва, Глеб Трифонов, Александр Селиванов, Московский городской суд, Telegram-канал Baza, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Обыски в офисе Telegram-канала Baza
Суд оставил в СИЗО полицейского из Краснодара по делу главреда Baza

Суд признал законным арест полицейского из Краснодара по делу Трифонова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева в рамках дела главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в трех эпизодах дачи взятки, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Жалоба оставлена без удовлетворения", - сказали в суде.
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Двое полицейских были лично не знакомы с главредом Baza, рассказал адвокат
Вчера, 15:31
Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест другого фигуранта дела - оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова. В суде он признал вину в получении взятки. По словам его адвоката, в деле фигурирует сумма около 137 тысяч рублей.
Также в московском СИЗО находится оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев.
По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
Замоскворецкий суд Москвы 23 июля арестовал главного редактора и сотрудницу Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признают.
В четверг Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Трифонова. Жалобу защиты Лукьяновой на избранную ей меру пресечения рассмотрят 14 августа.
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Защита главреда Baza попросила отпустить его из СИЗО под залог
Вчера, 12:00
 
ПроисшествияКраснодарБелгородМоскваГлеб ТрифоновАлександр СеливановМосковский городской судTelegram-канал BazaМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Обыски в офисе Telegram-канала Baza
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала