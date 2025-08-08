Суд отказал защите экс-замминистра энергетики в условном сроке

Рейтинг@Mail.ru
04:54 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Московский городской суд отказал защите бывшего замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова в назначении ему условного срока вместо 1,5 лет реального лишения свободы в колонии-поселении за злоупотребление полномочиями, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее Мочальников полностью признал вину, его дело было рассмотрено в особом порядке Мещанским районным судом Москвы. Согласно документам, защита просила изменить приговор суда и назначить Мочальникову наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с применением положений статьи 73 УК РФ, что предусматривает условное осуждение, с испытательным сроком на один год. Адвокаты указали на полное признание вины их подзащитным, а также просили суд обратить внимание на тот факт, что у Мочальникова на иждивении находятся все члены его семьи, включая престарелых родителей. Кроме того, защита ссылалась на то, что суд первой инстанции в качестве смягчающего наказание обстоятельства не учел заявление представителя потерпевшего, который просил не применять к Мочальникову строгое наказание, указав, что "совершение им преступления стало следствием стечения обстоятельств, которые образовались в министерстве задолго до назначения Мочальникова на должность заместителя министра энергетики РФ и явились следствием совершения другими лицами из числа сотрудников (бывших сотрудников) министерства и подчиненных (подведомственных) ему организаций других преступлений, к совершению которых Мочальников непричастен", - сообщается в документах. Прокуратура, в свою очередь, просила оставить приговор без изменения, а жалобы - без удовлетворения. Согласно документам, после вступления приговора в законную силу Мочальников должен самостоятельно следовать к месту отбытия наказания. Ранее сообщалось, что МВД России было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что был задержан замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Мочальникова от должности по его просьбе.
происшествия, россия, москва, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), михаил мишустин
Происшествия, Россия, Москва, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Михаил Мишустин
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Московский городской суд отказал защите бывшего замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова в назначении ему условного срока вместо 1,5 лет реального лишения свободы в колонии-поселении за злоупотребление полномочиями, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Мочальников полностью признал вину, его дело было рассмотрено в особом порядке Мещанским районным судом Москвы.
Согласно документам, защита просила изменить приговор суда и назначить Мочальникову наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с применением положений статьи 73 УК РФ, что предусматривает условное осуждение, с испытательным сроком на один год.
Адвокаты указали на полное признание вины их подзащитным, а также просили суд обратить внимание на тот факт, что у Мочальникова на иждивении находятся все члены его семьи, включая престарелых родителей.
Кроме того, защита ссылалась на то, что суд первой инстанции в качестве смягчающего наказание обстоятельства не учел заявление представителя потерпевшего, который просил не применять к Мочальникову строгое наказание, указав, что "совершение им преступления стало следствием стечения обстоятельств, которые образовались в министерстве задолго до назначения Мочальникова на должность заместителя министра энергетики РФ и явились следствием совершения другими лицами из числа сотрудников (бывших сотрудников) министерства и подчиненных (подведомственных) ему организаций других преступлений, к совершению которых Мочальников непричастен", - сообщается в документах.
Прокуратура, в свою очередь, просила оставить приговор без изменения, а жалобы - без удовлетворения.
Согласно документам, после вступления приговора в законную силу Мочальников должен самостоятельно следовать к месту отбытия наказания.
Ранее сообщалось, что МВД России было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что был задержан замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Мочальникова от должности по его просьбе.
