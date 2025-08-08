https://ria.ru/20250808/sud-2034048287.html

Суд взыскал с подрядчика убытки за аварийный детский сад на Камчатке

Суд взыскал с подрядчика убытки за аварийный детский сад на Камчатке - РИА Новости, 08.08.2025

Суд взыскал с подрядчика убытки за аварийный детский сад на Камчатке

Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск к строительной компании "Титан" о взыскании 858 миллионов рублей убытков за возведение аварийного детского... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T01:37:00+03:00

2025-08-08T01:37:00+03:00

2025-08-08T01:37:00+03:00

камчатский край

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск к строительной компании "Титан" о взыскании 858 миллионов рублей убытков за возведение аварийного детского сада в селе Тиличики, сообщается в пресс-релизе суда. "Экспертиза подтвердила, что здание непригодно для эксплуатации из-за грубых нарушений при строительстве: деформации фундамента, несоответствия прочности бетонных конструкций и многочисленных трещин в несущих элементах", - отметили в суде. Конфликт возник после сдачи объекта в 2020 году. При обследовании выявили критичные дефекты: проседание фундамента, трещины в стенах и перекрытиях, превышение допустимых отклонений конструкций. В 2023 году эксперты ООО "КамчатЭксперт" признали здание аварийным. Как уточнили в ведомстве, подрядчик проигнорировал требование устранить недостатки в 2024 году. Суд установил системные нарушения: использование некачественных материалов, отсутствие журналов работ, фальсификация актов приемки. "Фактически контроль за строительством отсутствовал, а работы велись с целью удешевления, а не создания безопасного объекта", - заключили в суде. Компания "Титан" обжалует решение. Иск включает 858 миллионов рублей убытков, 4,7 миллиона госпошлины и 1,2 миллиона за экспертизу.

https://ria.ru/20250526/sud-2019044005.html

https://realty.ria.ru/20240326/iski-1935914905.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатский край, происшествия