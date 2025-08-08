Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с подрядчика убытки за аварийный детский сад на Камчатке - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/sud-2034048287.html
Суд взыскал с подрядчика убытки за аварийный детский сад на Камчатке
Суд взыскал с подрядчика убытки за аварийный детский сад на Камчатке - РИА Новости, 08.08.2025
Суд взыскал с подрядчика убытки за аварийный детский сад на Камчатке
Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск к строительной компании "Титан" о взыскании 858 миллионов рублей убытков за возведение аварийного детского... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T01:37:00+03:00
2025-08-08T01:37:00+03:00
камчатский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск к строительной компании "Титан" о взыскании 858 миллионов рублей убытков за возведение аварийного детского сада в селе Тиличики, сообщается в пресс-релизе суда. "Экспертиза подтвердила, что здание непригодно для эксплуатации из-за грубых нарушений при строительстве: деформации фундамента, несоответствия прочности бетонных конструкций и многочисленных трещин в несущих элементах", - отметили в суде. Конфликт возник после сдачи объекта в 2020 году. При обследовании выявили критичные дефекты: проседание фундамента, трещины в стенах и перекрытиях, превышение допустимых отклонений конструкций. В 2023 году эксперты ООО "КамчатЭксперт" признали здание аварийным. Как уточнили в ведомстве, подрядчик проигнорировал требование устранить недостатки в 2024 году. Суд установил системные нарушения: использование некачественных материалов, отсутствие журналов работ, фальсификация актов приемки. "Фактически контроль за строительством отсутствовал, а работы велись с целью удешевления, а не создания безопасного объекта", - заключили в суде. Компания "Титан" обжалует решение. Иск включает 858 миллионов рублей убытков, 4,7 миллиона госпошлины и 1,2 миллиона за экспертизу.
https://ria.ru/20250526/sud-2019044005.html
https://realty.ria.ru/20240326/iski-1935914905.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатский край, происшествия
Камчатский край, Происшествия
Суд взыскал с подрядчика убытки за аварийный детский сад на Камчатке

Суд на Камчатке взыскал с "Титана" 858 миллионов рублей за аварийный детсад

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск к строительной компании "Титан" о взыскании 858 миллионов рублей убытков за возведение аварийного детского сада в селе Тиличики, сообщается в пресс-релизе суда.
"Экспертиза подтвердила, что здание непригодно для эксплуатации из-за грубых нарушений при строительстве: деформации фундамента, несоответствия прочности бетонных конструкций и многочисленных трещин в несущих элементах", - отметили в суде.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Жителя Читы, скрывшегося от суда, заочно осудили за аферу с жилым домом
26 мая, 08:25
Конфликт возник после сдачи объекта в 2020 году. При обследовании выявили критичные дефекты: проседание фундамента, трещины в стенах и перекрытиях, превышение допустимых отклонений конструкций.
В 2023 году эксперты ООО "КамчатЭксперт" признали здание аварийным. Как уточнили в ведомстве, подрядчик проигнорировал требование устранить недостатки в 2024 году.
Суд установил системные нарушения: использование некачественных материалов, отсутствие журналов работ, фальсификация актов приемки.
"Фактически контроль за строительством отсутствовал, а работы велись с целью удешевления, а не создания безопасного объекта", - заключили в суде.
Компания "Титан" обжалует решение. Иск включает 858 миллионов рублей убытков, 4,7 миллиона госпошлины и 1,2 миллиона за экспертизу.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Прокуроры предъявили к подрядчикам по нацпроектам иски на 4,5 млрд рублей
26 марта 2024, 14:22
 
Камчатский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала