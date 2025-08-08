https://ria.ru/20250808/sud-2034048287.html
Суд взыскал с подрядчика убытки за аварийный детский сад на Камчатке
Суд взыскал с подрядчика убытки за аварийный детский сад на Камчатке - РИА Новости, 08.08.2025
Суд взыскал с подрядчика убытки за аварийный детский сад на Камчатке
Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск к строительной компании "Титан" о взыскании 858 миллионов рублей убытков за возведение аварийного детского... РИА Новости, 08.08.2025
камчатский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
камчатский край
камчатский край, происшествия
Камчатский край, Происшествия
Суд взыскал с подрядчика убытки за аварийный детский сад на Камчатке
Суд на Камчатке взыскал с "Титана" 858 миллионов рублей за аварийный детсад
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск к строительной компании "Титан" о взыскании 858 миллионов рублей убытков за возведение аварийного детского сада в селе Тиличики, сообщается в пресс-релизе суда.
"Экспертиза подтвердила, что здание непригодно для эксплуатации из-за грубых нарушений при строительстве: деформации фундамента, несоответствия прочности бетонных конструкций и многочисленных трещин в несущих элементах", - отметили в суде.
Конфликт возник после сдачи объекта в 2020 году. При обследовании выявили критичные дефекты: проседание фундамента, трещины в стенах и перекрытиях, превышение допустимых отклонений конструкций.
В 2023 году эксперты ООО "КамчатЭксперт" признали здание аварийным. Как уточнили в ведомстве, подрядчик проигнорировал требование устранить недостатки в 2024 году.
Суд установил системные нарушения: использование некачественных материалов, отсутствие журналов работ, фальсификация актов приемки.
"Фактически контроль за строительством отсутствовал, а работы велись с целью удешевления, а не создания безопасного объекта", - заключили в суде.
Компания "Титан" обжалует решение. Иск включает 858 миллионов рублей убытков, 4,7 миллиона госпошлины и 1,2 миллиона за экспертизу.