23:30 08.08.2025
США договорились с Арменией и Азербайджаном о сотрудничестве в энергетике
в мире
сша
армения
азербайджан
дональд трамп
никол пашинян
ильхам алиев
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США договорились с Арменией и Азербайджаном о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и ИИ, заявил американский президент Дональд Трамп. "Кроме того, США подписывают двустороннее соглашение с обеими странами о расширении сотрудничества в торговле, энергетике и технологиях, включая искусственный интеллект", - сказал он на встрече в Белом доме с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
в мире, сша, армения, азербайджан, дональд трамп, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, США, Армения, Азербайджан, Дональд Трамп, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США договорились с Арменией и Азербайджаном о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и ИИ, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Кроме того, США подписывают двустороннее соглашение с обеими странами о расширении сотрудничества в торговле, энергетике и технологиях, включая искусственный интеллект", - сказал он на встрече в Белом доме с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Компании США планируют развитие инфраструктуры в Армении и Азербайджане
