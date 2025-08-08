https://ria.ru/20250808/ssha-2034256879.html
США договорились с Арменией и Азербайджаном о сотрудничестве в энергетике
США договорились с Арменией и Азербайджаном о сотрудничестве в энергетике - РИА Новости, 08.08.2025
США договорились с Арменией и Азербайджаном о сотрудничестве в энергетике
США договорились с Арменией и Азербайджаном о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и ИИ, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 08.08.2025
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США договорились с Арменией и Азербайджаном о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и ИИ, заявил американский президент Дональд Трамп. "Кроме того, США подписывают двустороннее соглашение с обеими странами о расширении сотрудничества в торговле, энергетике и технологиях, включая искусственный интеллект", - сказал он на встрече в Белом доме с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
США договорились с Арменией и Азербайджаном о сотрудничестве в энергетике
