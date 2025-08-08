https://ria.ru/20250808/ssha-2034256093.html
Компании США планируют развитие инфраструктуры в Армении и Азербайджане
Компании США планируют развитие инфраструктуры в Армении и Азербайджане - РИА Новости, 08.08.2025
Компании США планируют развитие инфраструктуры в Армении и Азербайджане
Американские компании планируют чувствовать в развитии инфраструктуры в Армении и Азербайджане, включая масштабные инвестиции, заявил президент США Дональд... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:26:00+03:00
2025-08-08T23:26:00+03:00
2025-08-08T23:26:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028216204_0:46:3107:1794_1920x0_80_0_0_b891d53daf5628dd3c76e73e65db79bc.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Американские компании планируют чувствовать в развитии инфраструктуры в Армении и Азербайджане, включая масштабные инвестиции, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы ожидаем значительного развития инфраструктуры при участии американских компаний. Эти компании крайне заинтересованы в выходе на рынки этих двух стран и готовы инвестировать крупные суммы, действительно крупные суммы, что принесёт экономическую выгоду всем трём нашим государствам", - сказал Трамп на церемонии с лидерами Азербайджана и Армении в Белом доме.
https://ria.ru/20250808/tramp-2034253903.html
армения
азербайджан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028216204_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_e947e8fdc71283a91d6991108d8628b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, сша, дональд трамп
В мире, Армения, Азербайджан, США, Дональд Трамп
Компании США планируют развитие инфраструктуры в Армении и Азербайджане
Американские компании планируют развитие инфраструктуры Армении и Азербайджана