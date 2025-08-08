Рейтинг@Mail.ru
Компании США планируют развитие инфраструктуры в Армении и Азербайджане - РИА Новости, 08.08.2025
23:26 08.08.2025
Компании США планируют развитие инфраструктуры в Армении и Азербайджане
Компании США планируют развитие инфраструктуры в Армении и Азербайджане
в мире
армения
азербайджан
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Американские компании планируют чувствовать в развитии инфраструктуры в Армении и Азербайджане, включая масштабные инвестиции, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы ожидаем значительного развития инфраструктуры при участии американских компаний. Эти компании крайне заинтересованы в выходе на рынки этих двух стран и готовы инвестировать крупные суммы, действительно крупные суммы, что принесёт экономическую выгоду всем трём нашим государствам", - сказал Трамп на церемонии с лидерами Азербайджана и Армении в Белом доме.
армения
азербайджан
сша
в мире, армения, азербайджан, сша, дональд трамп
В мире, Армения, Азербайджан, США, Дональд Трамп
"Мы ожидаем значительного развития инфраструктуры при участии американских компаний. Эти компании крайне заинтересованы в выходе на рынки этих двух стран и готовы инвестировать крупные суммы, действительно крупные суммы, что принесёт экономическую выгоду всем трём нашим государствам", - сказал Трамп на церемонии с лидерами Азербайджана и Армении в Белом доме.
Армения и Азербайджан привержены полному прекращению огня, заявил Трамп
