США будут сотрудничать с Арменией по развитию коридора с Азербайджаном
23:11 08.08.2025 (обновлено: 23:27 08.08.2025)
США будут сотрудничать с Арменией по развитию коридора с Азербайджаном
США будут сотрудничать с Арменией по развитию коридора с Азербайджаном
в мире
сша
армения
азербайджан
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США будут сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном, анонсировал американский президент Дональд Трамп."Армения также создает эксклюзивное партнёрство с Соединенными Штатами для разработки этого коридора, которое может продлиться до 99 лет. А затем они обещают, что через 99 лет продлят его", - сказал президент США на встрече с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США будут сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном, анонсировал американский президент Дональд Трамп.
"Армения также создает эксклюзивное партнёрство с Соединенными Штатами для разработки этого коридора, которое может продлиться до 99 лет. А затем они обещают, что через 99 лет продлят его", - сказал президент США на встрече с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.
Лидеры США, Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию
