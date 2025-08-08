https://ria.ru/20250808/ssha-2034254313.html

США будут сотрудничать с Арменией по развитию коридора с Азербайджаном

США будут сотрудничать с Арменией по развитию коридора с Азербайджаном - РИА Новости, 08.08.2025

США будут сотрудничать с Арменией по развитию коридора с Азербайджаном

США будут сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном, анонсировал американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 08.08.2025

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США будут сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном, анонсировал американский президент Дональд Трамп."Армения также создает эксклюзивное партнёрство с Соединенными Штатами для разработки этого коридора, которое может продлиться до 99 лет. А затем они обещают, что через 99 лет продлят его", - сказал президент США на встрече с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.

2025

Новости

