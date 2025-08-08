https://ria.ru/20250808/ssha-2034246713.html

Белый дом опровергнет ложные сведения о пошлинах на золотые слитки

Белый дом опровергнет ложные сведения о пошлинах на золотые слитки

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Белый дом планирует издать указ, в котором опровергнет ложные сведения о введении администрацией США пошлин на импорт золотых слитков, сообщает портал Business Insider со ссылкой на письмо представителя американской администрации. "В ближайшее время Белый дом намерен издать административный указ, разъясняющий ложную информацию о тарификации золотых слитков и других специализированных продуктов", - приводит Business Insider заявление представителя Белого дома, которое поступило порталу по электронной почте. Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация США ввела пошлины на импорт золотых слитков. Согласно "разъяснительному письму" от 31 июля, на которое ссылается агентство, золотые слитки весом в 1 килограмм и в 100 унций (более 3 килограммов) должны классифицироваться по таможенному коду, подлежащему обложению пошлинами. "Это означало бы, что на золотые слитки может действовать пошлина в размере 39% на активы из Швейцарии, а она - один из крупнейших в мире производителей золотых слитков", - объясняет Business Insider. На фоне новостей о возможном вступлении в силу новых импортных пошлин США цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов пятницы достигла отметки в 3 534,1 доллара за тройскую унцию и обозначила новый исторический максимум на актив.

