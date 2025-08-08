Рейтинг@Mail.ru
Белый дом опровергнет ложные сведения о пошлинах на золотые слитки - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 08.08.2025 (обновлено: 22:12 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/ssha-2034246713.html
Белый дом опровергнет ложные сведения о пошлинах на золотые слитки
Белый дом опровергнет ложные сведения о пошлинах на золотые слитки - РИА Новости, 08.08.2025
Белый дом опровергнет ложные сведения о пошлинах на золотые слитки
Белый дом планирует издать указ, в котором опровергнет ложные сведения о введении администрацией США пошлин на импорт золотых слитков, сообщает портал Business... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T21:39:00+03:00
2025-08-08T22:12:00+03:00
в мире
сша
пошлины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Белый дом планирует издать указ, в котором опровергнет ложные сведения о введении администрацией США пошлин на импорт золотых слитков, сообщает портал Business Insider со ссылкой на письмо представителя американской администрации. "В ближайшее время Белый дом намерен издать административный указ, разъясняющий ложную информацию о тарификации золотых слитков и других специализированных продуктов", - приводит Business Insider заявление представителя Белого дома, которое поступило порталу по электронной почте. Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация США ввела пошлины на импорт золотых слитков. Согласно "разъяснительному письму" от 31 июля, на которое ссылается агентство, золотые слитки весом в 1 килограмм и в 100 унций (более 3 килограммов) должны классифицироваться по таможенному коду, подлежащему обложению пошлинами. "Это означало бы, что на золотые слитки может действовать пошлина в размере 39% на активы из Швейцарии, а она - один из крупнейших в мире производителей золотых слитков", - объясняет Business Insider. На фоне новостей о возможном вступлении в силу новых импортных пошлин США цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов пятницы достигла отметки в 3 534,1 доллара за тройскую унцию и обозначила новый исторический максимум на актив.
https://ria.ru/20250808/poshliny-2034065393.html
https://ria.ru/20250808/poshliny-2034216766.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пошлины
В мире, США, Пошлины
Белый дом опровергнет ложные сведения о пошлинах на золотые слитки

Белый дом опровергнет ложные сведения о введении пошлин на золотые слитки

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Белый дом планирует издать указ, в котором опровергнет ложные сведения о введении администрацией США пошлин на импорт золотых слитков, сообщает портал Business Insider со ссылкой на письмо представителя американской администрации.
"В ближайшее время Белый дом намерен издать административный указ, разъясняющий ложную информацию о тарификации золотых слитков и других специализированных продуктов", - приводит Business Insider заявление представителя Белого дома, которое поступило порталу по электронной почте.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Аналитик рассказал, кому навредят пошлины Трампа против партнеров России
Вчера, 06:54
Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация США ввела пошлины на импорт золотых слитков. Согласно "разъяснительному письму" от 31 июля, на которое ссылается агентство, золотые слитки весом в 1 килограмм и в 100 унций (более 3 килограммов) должны классифицироваться по таможенному коду, подлежащему обложению пошлинами.
"Это означало бы, что на золотые слитки может действовать пошлина в размере 39% на активы из Швейцарии, а она - один из крупнейших в мире производителей золотых слитков", - объясняет Business Insider.
На фоне новостей о возможном вступлении в силу новых импортных пошлин США цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов пятницы достигла отметки в 3 534,1 доллара за тройскую унцию и обозначила новый исторический максимум на актив.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Один из крупнейших производителей виски Ирландии закрылся из-за пошлин США
Вчера, 18:06
 
В миреСШАПошлины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала