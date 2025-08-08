https://ria.ru/20250808/ssha-2034233167.html

США пытается создать в Гренландии привлекательные условия для бизнеса

США пытается создать в Гренландии привлекательные условия для бизнеса

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пентагон и другие министерства США работают над созданием в Гренландии благоприятных условий для американского бизнеса, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации лидера Штатов Дональда Трампа. "Ведомства от Пентагона до министерства энергетики работают над тем, чтобы сделать Гренландию привлекательным местом для ведения бизнеса для американских отраслей промышленности, от добычи критических минералов до рыболовства", - говорится в сообщении. Как подчеркнул чиновник, администрация Трампа считает, что гренландское месторождение редкоземельных металлов Танбриз может стать "важным источником" для пополнения в Соединенных Штатах национальных запасов редкоземельных металлов, которые, как подчеркивается, имеют большое значение для обеспечения национальной безопасности США. По словам собеседника агентства, в Белом доме знают о логистических трудностях, связанных с разработкой рудника в Гренландии, но это не мешает администрации американского лидера искать способы реализации этого проекта. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

