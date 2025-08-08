Рейтинг@Mail.ru
США пытается создать в Гренландии привлекательные условия для бизнеса - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/ssha-2034233167.html
США пытается создать в Гренландии привлекательные условия для бизнеса
США пытается создать в Гренландии привлекательные условия для бизнеса - РИА Новости, 08.08.2025
США пытается создать в Гренландии привлекательные условия для бизнеса
Пентагон и другие министерства США работают над созданием в Гренландии благоприятных условий для американского бизнеса, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T19:39:00+03:00
2025-08-08T19:39:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029648814_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_02bd89809553890bddd16f1ee0922617.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пентагон и другие министерства США работают над созданием в Гренландии благоприятных условий для американского бизнеса, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации лидера Штатов Дональда Трампа. "Ведомства от Пентагона до министерства энергетики работают над тем, чтобы сделать Гренландию привлекательным местом для ведения бизнеса для американских отраслей промышленности, от добычи критических минералов до рыболовства", - говорится в сообщении. Как подчеркнул чиновник, администрация Трампа считает, что гренландское месторождение редкоземельных металлов Танбриз может стать "важным источником" для пополнения в Соединенных Штатах национальных запасов редкоземельных металлов, которые, как подчеркивается, имеют большое значение для обеспечения национальной безопасности США. По словам собеседника агентства, в Белом доме знают о логистических трудностях, связанных с разработкой рудника в Гренландии, но это не мешает администрации американского лидера искать способы реализации этого проекта. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250727/grenlandiya-2031764135.html
https://ria.ru/20250717/zaschita-2029618305.html
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029648814_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_25f3217450520d428885f20fd59cade0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дональд Трамп
США пытается создать в Гренландии привлекательные условия для бизнеса

Bloomberg: США пытается создать в Гренландии благоприятные условия для бизнеса

© AP Photo / Kwiyeon HaГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Kwiyeon Ha
Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пентагон и другие министерства США работают над созданием в Гренландии благоприятных условий для американского бизнеса, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации лидера Штатов Дональда Трампа.
"Ведомства от Пентагона до министерства энергетики работают над тем, чтобы сделать Гренландию привлекательным местом для ведения бизнеса для американских отраслей промышленности, от добычи критических минералов до рыболовства", - говорится в сообщении.
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США, пишут СМИ
27 июля, 16:47
Как подчеркнул чиновник, администрация Трампа считает, что гренландское месторождение редкоземельных металлов Танбриз может стать "важным источником" для пополнения в Соединенных Штатах национальных запасов редкоземельных металлов, которые, как подчеркивается, имеют большое значение для обеспечения национальной безопасности США.
По словам собеседника агентства, в Белом доме знают о логистических трудностях, связанных с разработкой рудника в Гренландии, но это не мешает администрации американского лидера искать способы реализации этого проекта.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Дания видит в США партнера для защиты Гренландии, заявил посол
17 июля, 08:39
 
В миреГренландияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала