"В полном хаосе": в США сделали громкое признание из-за ситуации в зоне СВО
NR: Запад оказался в состоянии хаоса из-за конфликта на Украине
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Оказывая поддержку Украине в конфликте с Россией, западные страны достигли состояния полного хаоса, пишет американское издание National Review.
"Теперь же мы оказались в том самом хаосе, о котором я предупреждал. Ставка на авторитет всего треклятого мирового порядка и место демократии в националистической борьбе Украины изначально таила в себе риски — например, что она под давлением станет куда менее либеральной или что ее внутренние националистические перегибы выставят нас моральными лицемерами", — говорится в материале.
Издание отмечает, что сейчас страны Запада находятся в заложниках собственного решения и пути назад для них уже нет.
"Теперь все дошло до уровня мрачного фарса. Аналитики убеждают нас, что отступать нельзя — это якобы воодушевит Путина. В результате мы вынуждены поддерживать правительство и конфликт, которые на самой Украине уже давно потеряли народную поддержку", — подчеркивается в тексте.
Как заявлял в начале августа Дональд Трамп, Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot.
Москва считает, что передача боеприпасов Украине мешает урегулированию ситуации, напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и является "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.