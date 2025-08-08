Рейтинг@Mail.ru
"В полном хаосе": в США сделали громкое признание из-за ситуации в зоне СВО
18:40 08.08.2025 (обновлено: 18:57 08.08.2025)
"В полном хаосе": в США сделали громкое признание из-за ситуации в зоне СВО
"В полном хаосе": в США сделали громкое признание из-за ситуации в зоне СВО
"В полном хаосе": в США сделали громкое признание из-за ситуации в зоне СВО
Оказывая поддержку Украине в конфликте с Россией, западные страны достигли состояния полного хаоса, пишет американское издание National Review. РИА Новости, 08.08.2025
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Оказывая поддержку Украине в конфликте с Россией, западные страны достигли состояния полного хаоса, пишет американское издание National Review."Теперь же мы оказались в том самом хаосе, о котором я предупреждал. Ставка на авторитет всего треклятого мирового порядка и место демократии в националистической борьбе Украины изначально таила в себе риски — например, что она под давлением станет куда менее либеральной или что ее внутренние националистические перегибы выставят нас моральными лицемерами", — говорится в материале.Издание отмечает, что сейчас страны Запада находятся в заложниках собственного решения и пути назад для них уже нет."Теперь все дошло до уровня мрачного фарса. Аналитики убеждают нас, что отступать нельзя — это якобы воодушевит Путина. В результате мы вынуждены поддерживать правительство и конфликт, которые на самой Украине уже давно потеряли народную поддержку", — подчеркивается в тексте.Как заявлял в начале августа Дональд Трамп, Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot.Москва считает, что передача боеприпасов Украине мешает урегулированию ситуации, напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и является "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп
"В полном хаосе": в США сделали громкое признание из-за ситуации в зоне СВО

NR: Запад оказался в состоянии хаоса из-за конфликта на Украине

Флаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Оказывая поддержку Украине в конфликте с Россией, западные страны достигли состояния полного хаоса, пишет американское издание National Review.
"Теперь же мы оказались в том самом хаосе, о котором я предупреждал. Ставка на авторитет всего треклятого мирового порядка и место демократии в националистической борьбе Украины изначально таила в себе риски — например, что она под давлением станет куда менее либеральной или что ее внутренние националистические перегибы выставят нас моральными лицемерами", — говорится в материале.
Издание отмечает, что сейчас страны Запада находятся в заложниках собственного решения и пути назад для них уже нет.
"Теперь все дошло до уровня мрачного фарса. Аналитики убеждают нас, что отступать нельзя — это якобы воодушевит Путина. В результате мы вынуждены поддерживать правительство и конфликт, которые на самой Украине уже давно потеряли народную поддержку", — подчеркивается в тексте.
Как заявлял в начале августа Дональд Трамп, Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot.
Москва считает, что передача боеприпасов Украине мешает урегулированию ситуации, напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и является "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаРоссияСШАДональд Трамп
 
 
