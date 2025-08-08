Рейтинг@Mail.ru
Вэнс заявил, что сейчас не сфокусирован на выборах 2028 года
17:01 08.08.2025
Вэнс заявил, что сейчас не сфокусирован на выборах 2028 года
в мире
сша
великобритания
дэвид лэмми
марко рубио
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не сфокусирован на предстоящих президентских выборах 2028 года, подчеркнув, что в приоритете для него остаётся работа на текущем посту и выполнение задач администрации. "Я даже не сосредоточен на (промежуточных - ред.) выборах 2026 года, не говоря уже о выборах через год или два. Если мы будем хорошо работать на благо американцев, политика сама себя уладит. Поэтому я постараюсь хорошо служить американскому народу", — сказал Вэнс журналистам во время встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. Ранее президент Трамп называл Вэнса своим "вероятным преемником" на выборах в 2028 году. Он отметил, что видит в действующем госсекретаре Марко Рубио напарника Вэнса в качестве потенциального вице-президента.
сша
великобритания
Новости
в мире, сша, великобритания, дэвид лэмми, марко рубио
В мире, США, Великобритания, Дэвид Лэмми, Марко Рубио
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не сфокусирован на предстоящих президентских выборах 2028 года, подчеркнув, что в приоритете для него остаётся работа на текущем посту и выполнение задач администрации.
"Я даже не сосредоточен на (промежуточных - ред.) выборах 2026 года, не говоря уже о выборах через год или два. Если мы будем хорошо работать на благо американцев, политика сама себя уладит. Поэтому я постараюсь хорошо служить американскому народу", — сказал Вэнс журналистам во время встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.
Ранее президент Трамп называл Вэнса своим "вероятным преемником" на выборах в 2028 году. Он отметил, что видит в действующем госсекретаре Марко Рубио напарника Вэнса в качестве потенциального вице-президента.
В США рассматривают команду Вэнс-Рубио как вариант для выборов 2028
8 мая, 18:43
В США рассматривают команду Вэнс-Рубио как вариант для выборов 2028
8 мая, 18:43
 
В миреСШАВеликобританияДэвид ЛэммиМарко Рубио
 
 
