Вэнс заявил, что сейчас не сфокусирован на выборах 2028 года
2025-08-08T17:01:00+03:00
в мире
сша
великобритания
дэвид лэмми
марко рубио
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не сфокусирован на предстоящих президентских выборах 2028 года, подчеркнув, что в приоритете для него остаётся работа на текущем посту и выполнение задач администрации. "Я даже не сосредоточен на (промежуточных - ред.) выборах 2026 года, не говоря уже о выборах через год или два. Если мы будем хорошо работать на благо американцев, политика сама себя уладит. Поэтому я постараюсь хорошо служить американскому народу", — сказал Вэнс журналистам во время встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. Ранее президент Трамп называл Вэнса своим "вероятным преемником" на выборах в 2028 году. Он отметил, что видит в действующем госсекретаре Марко Рубио напарника Вэнса в качестве потенциального вице-президента.
