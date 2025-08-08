https://ria.ru/20250808/ssha-2034198656.html

Вэнс заявил, что сейчас не сфокусирован на выборах 2028 года

Вэнс заявил, что сейчас не сфокусирован на выборах 2028 года - РИА Новости, 08.08.2025

Вэнс заявил, что сейчас не сфокусирован на выборах 2028 года

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не сфокусирован на предстоящих президентских выборах 2028 года, подчеркнув, что в приоритете для него остаётся... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T17:01:00+03:00

2025-08-08T17:01:00+03:00

2025-08-08T17:01:00+03:00

в мире

сша

великобритания

дэвид лэмми

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_27e1ad725626cf7bca10330ba00ab4ab.jpg

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не сфокусирован на предстоящих президентских выборах 2028 года, подчеркнув, что в приоритете для него остаётся работа на текущем посту и выполнение задач администрации. "Я даже не сосредоточен на (промежуточных - ред.) выборах 2026 года, не говоря уже о выборах через год или два. Если мы будем хорошо работать на благо американцев, политика сама себя уладит. Поэтому я постараюсь хорошо служить американскому народу", — сказал Вэнс журналистам во время встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. Ранее президент Трамп называл Вэнса своим "вероятным преемником" на выборах в 2028 году. Он отметил, что видит в действующем госсекретаре Марко Рубио напарника Вэнса в качестве потенциального вице-президента.

https://ria.ru/20250508/tramp-2015844582.html

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, великобритания, дэвид лэмми, марко рубио