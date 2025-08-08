Демократы могут изменить границы округов штатов США, пишут СМИ
Axios: демократы могут изменить границы избирательных округов штатов США
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Демократическая партия США может пересмотреть границы избирательных округов в целом ряде "синих" (цвет демократов) штатов в ответ на аналогичную инициативу республиканцев в Техасе, сообщает портал Axios со ссылкой на законодателей-демократов.
В среду телеканал NBC сообщал, что власти традиционно демократических штатов США Калифорнии и Нью-Йорка собираются инициировать пересмотр карт избирательных округов в ответ на схожие действия Республиканской партии в Техасе.
"В дополнение к Калифорнии и Нью-Йорку законодатели также указали в качестве потенциальных целей на Мэриленд, Иллинойс, Нью-Джерси, Орегон и Вашингтон", - говорится в сообщении портала.
При этом один неназванный член Демпартии из Техаса сообщил порталу, что изначально целью угроз пересмотра карт избирательных округов было заставить республиканцев в Техасе "отступить", однако теперь этот процесс стал "продвигаться вперед".
Ранее 50 техасских законодателей от Демократической партии уехали из штата в попытке помешать республиканцам провести голосование в местной палате представителей по новой карте избирательных округов. В понедельник генпрокурор Техаса Кен Пэкстон пригрозил "переловить" их. В свою очередь, губернатор штата Иллинойс, куда сбежали техасские демократы, также член Демпартии США Джей Роберт Прицкер пообещал сделать все, чтобы защитить однопартийцев.
В Демократической партии заявили, что у губернатора Техаса нет полномочий отправлять солдат в Чикаго за сбежавшими демократами, однако подчеркнули, что неизвестно, как решит поступить президент Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп ранее предложил изменить территории избирательных округов в Техасе в преддверии промежуточных выборов 2026 года в конгресс, в результате чего республиканцы могут получить перевес.