01:41 08.08.2025 (обновлено: 01:50 08.08.2025)
В США объявили награду за информацию, которая поможет арестовать Мадуро
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди в соцсети X объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро."Сегодня министерство юстиции и государственный департамент США объявляют о беспрецедентном вознаграждении в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к аресту Николаса Мадуро", - сказала Бонди в телеобращении.
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди в соцсети X объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Сегодня министерство юстиции и государственный департамент США объявляют о беспрецедентном вознаграждении в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к аресту Николаса Мадуро", - сказала Бонди в телеобращении.
Рубио обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем
27 июля, 14:37
Рубио обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем
27 июля, 14:37
 
