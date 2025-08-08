https://ria.ru/20250808/ssha-2034048637.html
В США объявили награду за информацию, которая поможет арестовать Мадуро
В США объявили награду за информацию, которая поможет арестовать Мадуро - РИА Новости, 08.08.2025
В США объявили награду за информацию, которая поможет арестовать Мадуро
Генпрокурор США Пэм Бонди в соцсети X объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T01:41:00+03:00
2025-08-08T01:41:00+03:00
2025-08-08T01:50:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_1684cbb7b670ff228fd3d60e86bae6ae.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди в соцсети X объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро."Сегодня министерство юстиции и государственный департамент США объявляют о беспрецедентном вознаграждении в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к аресту Николаса Мадуро", - сказала Бонди в телеобращении.
https://ria.ru/20250727/ssha-2031741734.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a2d597fadd9490bf7431dac28c4feee4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро
В США объявили награду за информацию, которая поможет арестовать Мадуро
США выплатят 50 миллионов долларов за данные, которые помогут арестовать Мадуро