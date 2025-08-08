https://ria.ru/20250808/ssha-2034048637.html

В США объявили награду за информацию, которая поможет арестовать Мадуро

В США объявили награду за информацию, которая поможет арестовать Мадуро - РИА Новости, 08.08.2025

В США объявили награду за информацию, которая поможет арестовать Мадуро

Генпрокурор США Пэм Бонди в соцсети X объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса РИА Новости, 08.08.2025

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди в соцсети X объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро."Сегодня министерство юстиции и государственный департамент США объявляют о беспрецедентном вознаграждении в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к аресту Николаса Мадуро", - сказала Бонди в телеобращении.

