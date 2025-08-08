Рейтинг@Mail.ru
США ввели пошлины на импорт золотых слитков, пишут СМИ
00:54 08.08.2025
США ввели пошлины на импорт золотых слитков, пишут СМИ
Американская администрация ввела пошлины на импорт золотых слитков весом в один килограмм, что грозит дестабилизацией мирового рынка драгоценных металлов
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американская администрация ввела пошлины на импорт золотых слитков весом в один килограмм, что грозит дестабилизацией мирового рынка драгоценных металлов и наносит новый удар по Швейцарии, крупнейшему в мире центру аффинажа, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на циркуляр погранично-таможенной службы США. Издание ссылается на так называемое "разъяснительное письмо" от 31 июля, согласно которому золотые слитки весом в один килограмм и слитки весом в 100 унций должны классифицироваться по таможенному коду, подлежащему обложению пошлинами. Решение таможенного ведомства резко контрастирует с прежними ожиданиями отрасли, предполагавшей, что эти типы золотых слитков должны классифицироваться по таможенному коду, освобожденному от общенациональных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Килограммовые слитки являются наиболее распространенной формой торговли на Comex, крупнейшем в мире рынке фьючерсов на золото, и составляют основную часть экспорта золотых слитков из Швейцарии в США. Отношения между Вашингтоном и Берном ухудшились после того, как на прошлой неделе США объявили о введении 39-процентной пошлины на импорт из этой страны. Согласно таможенным данным, золото является одним из основных предметов швейцарского экспорта в США, отмечает издание.
FT: США ввели пошлины на импорт золотых слитков весом в один килограмм

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
Индийский флаг - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
США из-за пошлин против Индии рискуют импортом алмазов и камней
Вчера, 23:50
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Мало не покажется": Трамп ударил по Европе с неожиданной стороны
17 июня, 08:00
 
