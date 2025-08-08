https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034118960.html

ВСУ потеряли более 1615 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю

ВСУ потеряли более 1615 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 08.08.2025

ВСУ потеряли более 1615 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю

Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка, противник за это время потерял более... РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка, противник за это время потерял более 1615 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 2 по 8 августа."Противник потерял более 1615 военнослужащих, три танка и девять боевых бронированных машин. Уничтожены 85 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, 28 складов боеприпасов и 48 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.

