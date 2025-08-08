Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 1615 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 08.08.2025
ВСУ потеряли более 1615 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
ВСУ потеряли более 1615 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 08.08.2025
ВСУ потеряли более 1615 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка, противник за это время потерял более... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка, противник за это время потерял более 1615 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 2 по 8 августа."Противник потерял более 1615 военнослужащих, три танка и девять боевых бронированных машин. Уничтожены 85 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, 28 складов боеприпасов и 48 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
2025
ВСУ потеряли более 1615 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю

ВСУ за неделю потеряли более 1615 боевиков и три танка в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка, противник за это время потерял более 1615 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 2 по 8 августа.
"Противник потерял более 1615 военнослужащих, три танка и девять боевых бронированных машин. Уничтожены 85 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, 28 складов боеприпасов и 48 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
