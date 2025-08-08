https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034069472.html

Интенсивность контратак ВСУ в районе Юнаковки снизилась

Интенсивность контратак ВСУ в районе Юнаковки снизилась - РИА Новости, 08.08.2025

Интенсивность контратак ВСУ в районе Юнаковки снизилась

Интенсивность контратак ВСУ в районе Юнаковки на сумском направлении снизилась, командование безуспешно пытается бороться с ударами российской авиации, сообщили РИА Новости, 08.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Интенсивность контратак ВСУ в районе Юнаковки на сумском направлении снизилась, командование безуспешно пытается бороться с ударами российской авиации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В результате успешных наступательных действий группировки войск "Север" в районе Юнаковки и окрестностях интенсивность контратак ВСУ снизилась. Украинское командование предпринимает безуспешные попытки разместить вблизи линии соприкосновения радиолокационные станции обнаружения воздушных целей (ОВЦ) с целью снизить эффективность ударов российской авиации", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в районе Садков сорвана попытка контратаки двух штурмовых групп 80 отдельного десантно-штурмового батальона ВСУ. "Нанесено огневое поражение по району формирования боевых групп. Враг, понеся потери в живой силе, отступил", - сказал собеседник агентства.

безопасность, вооруженные силы украины