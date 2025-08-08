https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034069335.html
На Сумском направлении уничтожена РЛС израильского производства
На Сумском направлении уничтожена РЛС израильского производства - РИА Новости, 08.08.2025
На Сумском направлении уничтожена РЛС израильского производства
Радиолокационная станция (РЛС) обнаружения воздушных целей "Рада" израильского производства уничтожена на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T07:56:00+03:00
2025-08-08T07:56:00+03:00
2025-08-08T07:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Радиолокационная станция (РЛС) обнаружения воздушных целей "Рада" израильского производства уничтожена на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На Теткинском и Глушковском участках фронта разведкой вскрыто два скопления личного состава и техники противника, а также РЛС ОВЦ. В результате огневого поражения артиллерией и FPV-дронами уничтожена РЛС ОВЦ "Рада" израильского производства", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
На Сумском направлении уничтожена РЛС израильского производства
Российские военные уничтожили израильскую РЛС Рада на Сумском направлении