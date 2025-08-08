Рейтинг@Mail.ru
На Сумском направлении уничтожена РЛС израильского производства
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:56 08.08.2025
На Сумском направлении уничтожена РЛС израильского производства
На Сумском направлении уничтожена РЛС израильского производства
Радиолокационная станция (РЛС) обнаружения воздушных целей "Рада" израильского производства уничтожена на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских РИА Новости, 08.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Радиолокационная станция (РЛС) обнаружения воздушных целей "Рада" израильского производства уничтожена на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На Теткинском и Глушковском участках фронта разведкой вскрыто два скопления личного состава и техники противника, а также РЛС ОВЦ. В результате огневого поражения артиллерией и FPV-дронами уничтожена РЛС ОВЦ "Рада" израильского производства", - сказал собеседник агентства.
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
На Сумском направлении уничтожена РЛС израильского производства

Российские военные уничтожили израильскую РЛС Рада на Сумском направлении

Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Радиолокационная станция (РЛС) обнаружения воздушных целей "Рада" израильского производства уничтожена на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Теткинском и Глушковском участках фронта разведкой вскрыто два скопления личного состава и техники противника, а также РЛС ОВЦ. В результате огневого поражения артиллерией и FPV-дронами уничтожена РЛС ОВЦ "Рада" израильского производства", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
