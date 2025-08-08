https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034069335.html

На Сумском направлении уничтожена РЛС израильского производства

На Сумском направлении уничтожена РЛС израильского производства - РИА Новости, 08.08.2025

На Сумском направлении уничтожена РЛС израильского производства

Радиолокационная станция (РЛС) обнаружения воздушных целей "Рада" израильского производства уничтожена на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T07:56:00+03:00

2025-08-08T07:56:00+03:00

2025-08-08T07:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Радиолокационная станция (РЛС) обнаружения воздушных целей "Рада" израильского производства уничтожена на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На Теткинском и Глушковском участках фронта разведкой вскрыто два скопления личного состава и техники противника, а также РЛС ОВЦ. В результате огневого поражения артиллерией и FPV-дронами уничтожена РЛС ОВЦ "Рада" израильского производства", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы рф