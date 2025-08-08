https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034069035.html
ВСУ несут большие санитарные потери на Харьковском направлении
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ВСУ на харьковском направлении несут большие санитарные потери из-за плохой подготовки санинструкторов, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник несет большие санитарные потери в том числе из-за низкой подготовки мобилизованных санинструкторов. По сообщениям пленных пограничников, обучение тактической медицине в учебном центре проводилось исключительно по роликам из интернета", - сказал собеседник агентства.
