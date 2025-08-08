https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034069035.html

ВСУ несут большие санитарные потери на Харьковском направлении

ВСУ несут большие санитарные потери на Харьковском направлении - РИА Новости, 08.08.2025

ВСУ несут большие санитарные потери на Харьковском направлении

ВСУ на харьковском направлении несут большие санитарные потери из-за плохой подготовки санинструкторов, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T07:51:00+03:00

2025-08-08T07:51:00+03:00

2025-08-08T07:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_304:0:2883:1451_1920x0_80_0_0_2cc196fb5dd02b1086126882813351e2.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ВСУ на харьковском направлении несут большие санитарные потери из-за плохой подготовки санинструкторов, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник несет большие санитарные потери в том числе из-за низкой подготовки мобилизованных санинструкторов. По сообщениям пленных пограничников, обучение тактической медицине в учебном центре проводилось исключительно по роликам из интернета", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, в мире