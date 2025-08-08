Рейтинг@Mail.ru
В подполье рассказали о вспышках дизентерии у ВСУ в Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 08.08.2025
В подполье рассказали о вспышках дизентерии у ВСУ в Херсонской области
В подполье рассказали о вспышках дизентерии у ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 08.08.2025
В подполье рассказали о вспышках дизентерии у ВСУ в Херсонской области
Боеготовность нескольких подразделений ВСУ, дислоцированных в Херсонской области, упала ниже 30 процентов из-за вспышек дизентерии или схожего заболевания,... РИА Новости, 08.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 авг — РИА Новости. Боеготовность нескольких подразделений ВСУ, дислоцированных в Херсонской области, упала ниже 30 процентов из-за вспышек дизентерии или схожего заболевания, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье."В подразделениях украинской армии начались стандартные для жаркого лета проблемы: некачественная вода и пища. По нашей информации, в некоторых подразделениях боеготовность ниже 30 процентов из-за дизентерии или схожего заболевания", — заявил собеседник агентства. По его словам, помимо жаркой погоды и перебоев с качественным водоснабжением, на эпидемиологическую обстановку в ВСУ в российском регионе могут влиять и иные условия."Сомнительные условия быта и эпидемиологическая обстановка могли привести к вспышке серьезных заболеваний", — подчеркнули в сопротивлении.Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.
херсонская область
в мире, херсонская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали о вспышках дизентерии у ВСУ в Херсонской области

Боеготовность ВСУ в Херсонской области упала из-за вспышек дизентерии

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 авг — РИА Новости. Боеготовность нескольких подразделений ВСУ, дислоцированных в Херсонской области, упала ниже 30 процентов из-за вспышек дизентерии или схожего заболевания, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"В подразделениях украинской армии начались стандартные для жаркого лета проблемы: некачественная вода и пища. По нашей информации, в некоторых подразделениях боеготовность ниже 30 процентов из-за дизентерии или схожего заболевания", — заявил собеседник агентства.
По его словам, помимо жаркой погоды и перебоев с качественным водоснабжением, на эпидемиологическую обстановку в ВСУ в российском регионе могут влиять и иные условия.
"Сомнительные условия быта и эпидемиологическая обстановка могли привести к вспышке серьезных заболеваний", — подчеркнули в сопротивлении.
Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.
