Рейтинг@Mail.ru
Расчет FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожил пикап с военными ВСУ - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034058941.html
Расчет FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожил пикап с военными ВСУ
Расчет FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожил пикап с военными ВСУ - РИА Новости, 08.08.2025
Расчет FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожил пикап с военными ВСУ
Расчет FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пикап с солдатами ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T05:06:00+03:00
2025-08-08T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5df41248633596dcb65c44f1e1cff04f.jpg
ГЕНИЧЕСК, 8 авг - РИА Новости. Расчет FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пикап с солдатами ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчет выдвинулся в заданный район, откуда осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Воздушная разведка засекла автомобиль с солдатами ВСУ. Расчету FPV-дронов поступила команда на уничтожение цели. Оператор с позывным "Турист" первой же "птичкой" отработал по цели и уничтожил ее", - сообщили в военном ведомстве. Кадры объективного контроля фиксируют уничтожение цели вместе с солдатами ВСУ. Подразделения БПЛА 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" активно применяют FPV-дроны коптерного типа по целям, выявленным на правобережье Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20250808/kiev-2034048469.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_867dd8cf87464f7762bed52372279baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчет FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожил пикап с военными ВСУ

Расчет FPV-дронов уничтожил пикап с военными ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 8 авг - РИА Новости. Расчет FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пикап с солдатами ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчет выдвинулся в заданный район, откуда осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Воздушная разведка засекла автомобиль с солдатами ВСУ. Расчету FPV-дронов поступила команда на уничтожение цели. Оператор с позывным "Турист" первой же "птичкой" отработал по цели и уничтожил ее", - сообщили в военном ведомстве.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Раздаются крики": экс-премьер Украины рассказал о катастрофе в Киеве
01:38
Кадры объективного контроля фиксируют уничтожение цели вместе с солдатами ВСУ.
Подразделения БПЛА 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" активно применяют FPV-дроны коптерного типа по целям, выявленным на правобережье Днепра в Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала