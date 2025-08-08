https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034058941.html

Расчет FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожил пикап с военными ВСУ

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (река)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5df41248633596dcb65c44f1e1cff04f.jpg

ГЕНИЧЕСК, 8 авг - РИА Новости. Расчет FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пикап с солдатами ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчет выдвинулся в заданный район, откуда осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Воздушная разведка засекла автомобиль с солдатами ВСУ. Расчету FPV-дронов поступила команда на уничтожение цели. Оператор с позывным "Турист" первой же "птичкой" отработал по цели и уничтожил ее", - сообщили в военном ведомстве. Кадры объективного контроля фиксируют уничтожение цели вместе с солдатами ВСУ. Подразделения БПЛА 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" активно применяют FPV-дроны коптерного типа по целям, выявленным на правобережье Днепра в Херсонской области.

херсонская область

днепр (река)

2025

херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность