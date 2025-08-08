https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034058941.html
Расчет FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожил пикап с военными ВСУ
Расчет FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожил пикап с военными ВСУ - РИА Новости, 08.08.2025
Расчет FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожил пикап с военными ВСУ
Расчет FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пикап с солдатами ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T05:06:00+03:00
2025-08-08T05:06:00+03:00
2025-08-08T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5df41248633596dcb65c44f1e1cff04f.jpg
ГЕНИЧЕСК, 8 авг - РИА Новости. Расчет FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пикап с солдатами ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчет выдвинулся в заданный район, откуда осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Воздушная разведка засекла автомобиль с солдатами ВСУ. Расчету FPV-дронов поступила команда на уничтожение цели. Оператор с позывным "Турист" первой же "птичкой" отработал по цели и уничтожил ее", - сообщили в военном ведомстве. Кадры объективного контроля фиксируют уничтожение цели вместе с солдатами ВСУ. Подразделения БПЛА 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" активно применяют FPV-дроны коптерного типа по целям, выявленным на правобережье Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20250808/kiev-2034048469.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_867dd8cf87464f7762bed52372279baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчет FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожил пикап с военными ВСУ
Расчет FPV-дронов уничтожил пикап с военными ВСУ в Херсонской области