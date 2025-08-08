https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034049238.html

Российские военные успешно продвигаются в районе Волчанска

специальная военная операция на украине

безопасность

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Комбинированная разведка с применением различных технических средств позволяет российским подразделениям эффективно продвигаться в районе Волчанска в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир разведроты 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ с позывным "Закат". Ранее он рассказывал РИА Новости, что украинские силы безуспешно пытаются удержать Волчанск, цепляясь за каждый дом и используя в обороне артиллерию, беспилотники и средства радиэлектронной борьбы, однако российские подразделения постепенно продвигаются вперед. "Одна из задач разведчиков - обнаружить и уничтожить цели на пути движения наших штурмовиков, которые успешно двигаются за речкой в Волчанске, изначально надо ее (цель - ред.) обнаружить с применением радиотехнических средств и БПЛА, круглосуточного воздушного наблюдения, потом ее уничтожить", - рассказал командир. По его словам, после тщательной подготовки и нанесения артиллерийских ударов по выявленным целям штурмовые подразделения переходят к зачистке. Волчанск - один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. Развитие наступления через Белый Колодец может отрезать все подразделения ВСУ, расположенные в районе к востоку от этой дороги - в приграничье к северу от Купянска. При этом несколько мостов к югу от Волчанска через Северский Донец уже были уничтожены, поэтому украинские войска могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и практически изолированы - едва ли не единственным маршрутом, доступным для них, останется дорога через Печенеги. Параллельно успехи на этом направлении создают предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.

