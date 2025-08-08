В Москве прошла панихида в годовщину нападения Грузии на Южную Осетию
Панихида по погибшим в Южной Осетии прошла в храме Христа Спасителя в Москве
© Фото : Посольство Республики Южная Осетия в Российской ФедерацииПанихида в храме Христа Спасителя по погибшим мирным гражданам Южной Осетии, а также защищавшим ее от атаки Грузии миротворцам и военнослужащим. 8 августа 2025
Панихида в храме Христа Спасителя по погибшим мирным гражданам Южной Осетии, а также защищавшим ее от атаки Грузии миротворцам и военнослужащим. 8 августа 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Панихида по погибшим мирным гражданам Южной Осетии, а также защищавшим ее от атаки Грузии миротворцам и военнослужащим прошла в годовщину начала войны в Южной Осетии в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу исполняется 17 лет со дня нападения Грузии на Южную Осетию. Как сообщали РИА Новости в посольстве Южной Осетии, проведение панихиды было запланировано в нижнем храме кафедрального собора храма Христа Спасителя.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.