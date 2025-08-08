https://ria.ru/20250808/spasitel-2034124062.html

В Москве прошла панихида в годовщину нападения Грузии на Южную Осетию

В Москве прошла панихида в годовщину нападения Грузии на Южную Осетию - РИА Новости, 08.08.2025

В Москве прошла панихида в годовщину нападения Грузии на Южную Осетию

Панихида по погибшим мирным гражданам Южной Осетии, а также защищавшим ее от атаки Грузии миротворцам и военнослужащим прошла в годовщину начала войны в Южной... РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Панихида по погибшим мирным гражданам Южной Осетии, а также защищавшим ее от атаки Грузии миротворцам и военнослужащим прошла в годовщину начала войны в Южной Осетии в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу исполняется 17 лет со дня нападения Грузии на Южную Осетию. Как сообщали РИА Новости в посольстве Южной Осетии, проведение панихиды было запланировано в нижнем храме кафедрального собора храма Христа Спасителя. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.

