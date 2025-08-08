https://ria.ru/20250808/soobschestvo-2034103887.html

Посол Палестины обвинил мировое сообщество в бездействии

ВЕНА, 8 авг - РИА Новости. Решение Израиля установить контроль над всем сектором Газа усугубит и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию, заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности"."Этот шаг является дальнейшей эскалацией в геноцидной войне и грозит ещё больше усугубить и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию", - заявил палестинский дипломат.Текст его заявления среди журналистов распространило постпредство Палестины в Вене.Салах Абдель Шафи добавил, что такой шаг Израиля является результатом бездействия мирового сообщества и наглядное доказательство того, "что словесные заявления и осуждения не имеют никакого эффекта"."Мы настоятельно призываем австрийское правительство пересмотреть свою отрицательную позицию в отношении приостановки Соглашения об ассоциации ЕС с Израилем. Только этот шаг окажет реальное давление на Израиль и вернёт Европейскому союзу, а значит, и Австрии - утраченные доверие и авторитет", - заключил посол.Ранее посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи заявлял в интервью РИА Новости, что Евросоюз мог бы оказать влияние на Израиль посредством приостановки соглашения об ассоциации с этим государством, которое действует с 2000 года и регулирует всесторонние отношения между ЕС и Израилем.

