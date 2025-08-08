Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/sochi-2034246476.html
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - РИА Новости, 08.08.2025
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T21:38:00+03:00
2025-08-08T21:38:00+03:00
безопасность
сочи
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_4793a62682419e032cd855b28c84af17.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. В период действия ограничений на запасные аэродромы направлены 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250808/sochi-2034215074.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_c06c40f84456b63e2014df15bc7f9e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сочи, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Сочи, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.
В период действия ограничений на запасные аэродромы направлены 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Самолет в аэропорту Адлера - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Сочи запланировали вылет 114 рейсов до конца дня
Вчера, 18:01
 
БезопасностьСочиАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала