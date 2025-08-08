https://ria.ru/20250808/sochi-2034246476.html
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - РИА Новости, 08.08.2025
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. В период действия ограничений на запасные аэродромы направлены 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
