В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. В период действия ограничений на запасные аэродромы направлены 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

