В Сочи и Сириусе отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена в Сочи и на федеральной территории (ФТ) "Сириус", сообщили глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин и глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 08.08.2025

СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Сочи и на федеральной территории (ФТ) "Сириус", сообщили глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин и глава Сочи Андрей Прошунин. "Отбой угрозы атаки. Вместе с тем прошу сохранять спокойствие и быть готовыми вернуться в укрытие", - написал в Telegram-канале глава Сириуса. "Внимание! Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет", - написал в Telegram-канале мэр Сочи. Глава Сочи сообщил о повреждении окна в многоквартирном доме в поселке Дагомыс. Он отметил, что на месте работают специальные и экстренные службы, предварительно, пострадавших нет. "Жильцам окажем помощь", - подчеркнул Прошунин. Ранее на территории Сочи и Сириуса во второй раз за сутки объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Оперштаб Кубани уже сообщал об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города, угроза был отменена в 16.01 мск. В 10.27 мск опасность атаки БПЛА, как сообщалось в приложении МЧС России, была объявлена по всему Краснодарскому краю. Угроза атаки БПЛА по региону продолжает действовать.

