В Сочи объявили опасность атаки беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 08.08.2025 (обновлено: 19:38 08.08.2025)
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов снова объявлена на территории Сочи и Сириуса, сообщили мэр Сочи Андрей Прошунин и глава администрации федеральной
СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов снова объявлена на территории Сочи и Сириуса, сообщили мэр Сочи Андрей Прошунин и глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин в Telegram-канале."Внимание! На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении главы Сочи."Федеральная территория "Сириус" и Сочи снова в зоне возможной атаки вражеских БПЛА. Службы ПВО готовы к нашей защите. Прошу всех соблюдать необходимые меры безопасности. Отойдите от окон, укройтесь в безопасном месте. Не снимайте и не выкладывайте в Интернет работу ПВО. Сохраняйте спокойствие и бдительность", - написал, в свою очередь, в Telegram-канале глава Сириуса.Как передает корреспондент РИА Новости, сирены и оповещения работают в Сочи.Это второе объявление об угрозе за день - ранее оперштаб Кубани уже сообщал об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города, угроза был отменена в 16.01 мск. В 10.27 мск опасность атаки БПЛА, как сообщалось в приложении МЧС России, была объявлена по всему Краснодарскому краю. Угроза атаки БПЛА продолжает действовать.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом. Архивное фото
СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов снова объявлена на территории Сочи и Сириуса, сообщили мэр Сочи Андрей Прошунин и глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.
"Внимание! На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении главы Сочи.
"Федеральная территория "Сириус" и Сочи снова в зоне возможной атаки вражеских БПЛА. Службы ПВО готовы к нашей защите. Прошу всех соблюдать необходимые меры безопасности. Отойдите от окон, укройтесь в безопасном месте. Не снимайте и не выкладывайте в Интернет работу ПВО. Сохраняйте спокойствие и бдительность", - написал, в свою очередь, в Telegram-канале глава Сириуса.
Как передает корреспондент РИА Новости, сирены и оповещения работают в Сочи.
Это второе объявление об угрозе за день - ранее оперштаб Кубани уже сообщал об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города, угроза был отменена в 16.01 мск. В 10.27 мск опасность атаки БПЛА, как сообщалось в приложении МЧС России, была объявлена по всему Краснодарскому краю. Угроза атаки БПЛА продолжает действовать.
