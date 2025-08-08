https://ria.ru/20250808/sochi-2034230613.html
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.08.2025
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов снова объявлена на территории Сочи и Сириуса, сообщили мэр Сочи Андрей Прошунин и глава администрации федеральной РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T19:14:00+03:00
2025-08-08T19:14:00+03:00
2025-08-08T19:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
дмитрий плишкин
краснодарский край
федеральная территория "сириус"
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов снова объявлена на территории Сочи и Сириуса, сообщили мэр Сочи Андрей Прошунин и глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин в Telegram-канале."Внимание! На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении главы Сочи."Федеральная территория "Сириус" и Сочи снова в зоне возможной атаки вражеских БПЛА. Службы ПВО готовы к нашей защите. Прошу всех соблюдать необходимые меры безопасности. Отойдите от окон, укройтесь в безопасном месте. Не снимайте и не выкладывайте в Интернет работу ПВО. Сохраняйте спокойствие и бдительность", - написал, в свою очередь, в Telegram-канале глава Сириуса.Как передает корреспондент РИА Новости, сирены и оповещения работают в Сочи.Это второе объявление об угрозе за день - ранее оперштаб Кубани уже сообщал об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города, угроза был отменена в 16.01 мск. В 10.27 мск опасность атаки БПЛА, как сообщалось в приложении МЧС России, была объявлена по всему Краснодарскому краю. Угроза атаки БПЛА продолжает действовать.
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032759938.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сочи
россия
краснодарский край
федеральная территория "сириус"
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дмитрий плишкин, краснодарский край, федеральная территория "сириус", безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Дмитрий Плишкин, Краснодарский край, Федеральная территория "Сириус", Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников
В Сочи и на территории Сириуса объявили опасность атаки беспилотников