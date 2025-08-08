https://ria.ru/20250808/sochi-2034215074.html

В Сочи запланировали вылет 114 рейсов до конца дня

В Сочи запланировали вылет 114 рейсов до конца дня - РИА Новости, 08.08.2025

В Сочи запланировали вылет 114 рейсов до конца дня

Вылет 114 рейсов запланировали в аэропорту Сочи до конца дня после снятия ограничений, 77 рейсов успешно вылетели с начала суток, сообщили в сочинской... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T18:01:00+03:00

2025-08-08T18:01:00+03:00

2025-08-08T18:01:00+03:00

сочи

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_4793a62682419e032cd855b28c84af17.jpg

СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Вылет 114 рейсов запланировали в аэропорту Сочи до конца дня после снятия ограничений, 77 рейсов успешно вылетели с начала суток, сообщили в сочинской авиагавани. Временные ограничения на прибытие воздушных судов до 5 рейсов в час вводились, чтобы исключить ожидания из-за нехватки мест стоянок, уточнили в сочинском аэропорту. "На текущий момент: 77 рейсов успешно вылетели с начала суток, 114 рейсов ещё запланировано на вылет до конца текущего дня", - говорится в сообщении. В авиагавани сообщили, что по состоянию на 17.00, задержан вылет 25 рейсов более чем на 2 часа. Кроме того, десять рейсов из 17, которые "ушли" на запасные аэродромы во время введения временных ограничений, уже вылетели в направлении аэропорта Сочи. На территории аэропорта действует оперативный штаб, все службы авиагавани усилены персоналом, в залах работают менеджеры по гостеприимному сервису, рассказали в авиагавани. Для пассажиров с детьми открыли дополнительный зал в аэропорту Сочи. Южная транспортная прокуратура сообщила, что взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов, организованы выездные приемные граждан. Планируется, что в течение ближайших двух дней авиакомпании стабилизируют расписание полетов.

сочи

россия

2025

Новости

сочи, россия, происшествия