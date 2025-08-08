https://ria.ru/20250808/sochi-2034163409.html
В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 08.08.2025
В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, за это время на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, за это время на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, сообщила Росавиация."Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
