https://ria.ru/20250808/sochi-2034163409.html

В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 08.08.2025

В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, за это время на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T15:33:00+03:00

2025-08-08T15:33:00+03:00

2025-08-08T15:37:00+03:00

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82519/60/825196059_0:105:3270:1944_1920x0_80_0_0_7845360b87ce8e5217ea27b4372c2f53.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, за это время на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, сообщила Росавиация."Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250808/kaluga-2034161246.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество