В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
15:33 08.08.2025 (обновлено: 15:37 08.08.2025)
В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, за это время на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, за это время на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, сообщила Росавиация."Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Вид на аэропорт "Адлер" в Сочи
Вид на аэропорт "Адлер" в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, за это время на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.
В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Калуги сняли ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения
