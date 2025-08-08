https://ria.ru/20250808/sochi-2034128409.html

В Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 08.08.2025

В Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Сочи сообщил о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T13:05:00+03:00

2025-08-08T13:05:00+03:00

2025-08-08T13:10:00+03:00

сочи

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82519/60/825196059_0:105:3270:1944_1920x0_80_0_0_7845360b87ce8e5217ea27b4372c2f53.jpg

КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Аэропорт Сочи сообщил о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи", - говорится в Telegram-канале воздушной гавани.Ранее оперштаб Кубани сообщил об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города Андрея Прошунина. В пятницу в 10.27 опасность атаки БПЛА была объявлена по всему Краснодарскому краю, сообщили в приложении МЧС России.

https://ria.ru/20250808/ogranicheniya-2034105991.html

сочи

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия