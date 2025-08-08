https://ria.ru/20250808/sochi-2034128409.html
В Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 08.08.2025
В Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Сочи сообщил о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T13:05:00+03:00
2025-08-08T13:05:00+03:00
2025-08-08T13:10:00+03:00
сочи
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Аэропорт Сочи сообщил о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи", - говорится в Telegram-канале воздушной гавани.Ранее оперштаб Кубани сообщил об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города Андрея Прошунина. В пятницу в 10.27 опасность атаки БПЛА была объявлена по всему Краснодарскому краю, сообщили в приложении МЧС России.
сочи
краснодарский край
россия
В Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
