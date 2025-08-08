Рейтинг@Mail.ru
В Сочи прошел сильный ливень - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/sochi-2034093152.html
В Сочи прошел сильный ливень
В Сочи прошел сильный ливень - РИА Новости, 08.08.2025
В Сочи прошел сильный ливень
Подъемы воды в нескольких реках Сочи фиксировались после ночных обильных осадков, вблизи рек утром работали сирены, в настоящее время все системы курорта... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T10:43:00+03:00
2025-08-08T10:43:00+03:00
происшествия
сочи
хост (город)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034091870_0:3:600:341_1920x0_80_0_0_2681daa0eb8de6147232b647a9a36589.jpg
СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Подъемы воды в нескольких реках Сочи фиксировались после ночных обильных осадков, вблизи рек утром работали сирены, в настоящее время все системы курорта функционируют штатно, сообщили в городской администрации. "Этой ночью в предгорьях Лазаревского района Сочи выпало до 95 миллиметров осадков, в прибрежной части — более 40. Локально на нескольких реках фиксировались подъемы уровня воды, для оповещения населения вблизи рек Лоо и Хобза утром работали сирены. Уровни не достигли критических отметок", - говорится в сообщении. В настоящее время все сочинские реки находятся в руслах, в том числе река Хоста, которая действительно поднималась до неблагоприятных отметок, ситуацию контролируют мониторинговые группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. "Все реки в руслах. Мониторинговые группы работают. Река Хоста действительно поднималась до неблагоприятных отметок, но сейчас в русле", - сказали РИА Новости в региональном управлении МЧС. Также ранним утром были зафиксированы локальные подтопления дорог и территорий, падения деревьев на федеральной трассе, последствия на курорте оперативно ликвидируют коммунальные и дорожные службы. Дежурные дорожные бригады убрали большое упавшее дерево на 162-м километре федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи и восстановили движение автотранспорта, сообщили журналистам в ФКУ Упрдор "Черноморье". Ранее в социальных сетях появилась информация о значительном ограничении движения автотранспорта по дороге в поселке Вардане Сочи. Движение в поселке было быстро восстановлено, вода ушла самостоятельно, сказали РИА Новости в пресс-службе сочинской госавтоинспекции. "По Вардане - движение идет в полном объеме, вода ушла. Никаких затруднений нет", - сказали РИА Новости в ГАИ курорта. По данным Сочинского гидрометцентра, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений в Сочи и Сириусе будет действовать по 9 августа включительно: сильные дожди и ливни, сильные ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистыми усилениями ветра с порывами 15-18 метров в секунду. Кроме того, в горных зонах в этот период возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На черноморском побережье от Магри до села Веселое (Сочи и ФТ Сириус) также имеется опасность формирования смерчей над морем.
https://ria.ru/20250726/liven-2031642869.html
https://ria.ru/20250715/roskosmos-2029276737.html
сочи
хост (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034091870_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_68fee088104e0d9e3d6a6ab4bb0f8e0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, хост (город), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф
Происшествия, Сочи, Хост (город), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ
В Сочи прошел сильный ливень

В Сочи устраняют последствия сильного ливня

© Фото : Сочи Официальный/TelegramПодъем воды в реке в Сочи
Подъем воды в реке в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : Сочи Официальный/Telegram
Подъем воды в реке в Сочи
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Подъемы воды в нескольких реках Сочи фиксировались после ночных обильных осадков, вблизи рек утром работали сирены, в настоящее время все системы курорта функционируют штатно, сообщили в городской администрации.
"Этой ночью в предгорьях Лазаревского района Сочи выпало до 95 миллиметров осадков, в прибрежной части — более 40. Локально на нескольких реках фиксировались подъемы уровня воды, для оповещения населения вблизи рек Лоо и Хобза утром работали сирены. Уровни не достигли критических отметок", - говорится в сообщении.
Последствия ливня в Обнинске в Калужской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Залповый ливень залил Обнинск
26 июля, 18:27
В настоящее время все сочинские реки находятся в руслах, в том числе река Хоста, которая действительно поднималась до неблагоприятных отметок, ситуацию контролируют мониторинговые группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.
"Все реки в руслах. Мониторинговые группы работают. Река Хоста действительно поднималась до неблагоприятных отметок, но сейчас в русле", - сказали РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Также ранним утром были зафиксированы локальные подтопления дорог и территорий, падения деревьев на федеральной трассе, последствия на курорте оперативно ликвидируют коммунальные и дорожные службы. Дежурные дорожные бригады убрали большое упавшее дерево на 162-м километре федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи и восстановили движение автотранспорта, сообщили журналистам в ФКУ Упрдор "Черноморье".
Ранее в социальных сетях появилась информация о значительном ограничении движения автотранспорта по дороге в поселке Вардане Сочи. Движение в поселке было быстро восстановлено, вода ушла самостоятельно, сказали РИА Новости в пресс-службе сочинской госавтоинспекции.
"По Вардане - движение идет в полном объеме, вода ушла. Никаких затруднений нет", - сказали РИА Новости в ГАИ курорта.
По данным Сочинского гидрометцентра, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений в Сочи и Сириусе будет действовать по 9 августа включительно: сильные дожди и ливни, сильные ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистыми усилениями ветра с порывами 15-18 метров в секунду. Кроме того, в горных зонах в этот период возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На черноморском побережье от Магри до села Веселое (Сочи и ФТ Сириус) также имеется опасность формирования смерчей над морем.
Спутниковый снимок, на котором видно прохождение циклона, который принёс в Москву ливень - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Роскосмос" показал спутниковые снимки циклона, принесшего ливень в Москву
15 июля, 16:35
 
ПроисшествияСочиХост (город)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала