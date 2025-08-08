https://ria.ru/20250808/sochi-2034093152.html
В Сочи прошел сильный ливень
Подъемы воды в нескольких реках Сочи фиксировались после ночных обильных осадков, вблизи рек утром работали сирены, в настоящее время все системы курорта...
СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Подъемы воды в нескольких реках Сочи фиксировались после ночных обильных осадков, вблизи рек утром работали сирены, в настоящее время все системы курорта функционируют штатно, сообщили в городской администрации. "Этой ночью в предгорьях Лазаревского района Сочи выпало до 95 миллиметров осадков, в прибрежной части — более 40. Локально на нескольких реках фиксировались подъемы уровня воды, для оповещения населения вблизи рек Лоо и Хобза утром работали сирены. Уровни не достигли критических отметок", - говорится в сообщении. В настоящее время все сочинские реки находятся в руслах, в том числе река Хоста, которая действительно поднималась до неблагоприятных отметок, ситуацию контролируют мониторинговые группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. "Все реки в руслах. Мониторинговые группы работают. Река Хоста действительно поднималась до неблагоприятных отметок, но сейчас в русле", - сказали РИА Новости в региональном управлении МЧС. Также ранним утром были зафиксированы локальные подтопления дорог и территорий, падения деревьев на федеральной трассе, последствия на курорте оперативно ликвидируют коммунальные и дорожные службы. Дежурные дорожные бригады убрали большое упавшее дерево на 162-м километре федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи и восстановили движение автотранспорта, сообщили журналистам в ФКУ Упрдор "Черноморье". Ранее в социальных сетях появилась информация о значительном ограничении движения автотранспорта по дороге в поселке Вардане Сочи. Движение в поселке было быстро восстановлено, вода ушла самостоятельно, сказали РИА Новости в пресс-службе сочинской госавтоинспекции. "По Вардане - движение идет в полном объеме, вода ушла. Никаких затруднений нет", - сказали РИА Новости в ГАИ курорта. По данным Сочинского гидрометцентра, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений в Сочи и Сириусе будет действовать по 9 августа включительно: сильные дожди и ливни, сильные ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистыми усилениями ветра с порывами 15-18 метров в секунду. Кроме того, в горных зонах в этот период возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На черноморском побережье от Магри до села Веселое (Сочи и ФТ Сириус) также имеется опасность формирования смерчей над морем.
