В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки беспилотников
Беспилотная опасность отменена в Сочи и Сириусе, об этом сообщили глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин и глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 08.08.2025
СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Сочи и Сириусе, об этом сообщили глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин и глава Сочи Андрей Прошунин."Отбой угрозы атаки. Вместе с тем, прошу сохранять бдительность и быть готовыми вернуться в укрытие", - написал в Telegram-канале глава Сириуса."Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет", - сообщил в Telegram-канале мэр Сочи.Ранее оперштаб Кубани сообщил об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города. В пятницу в 10.27 опасность атаки БПЛА была объявлена по всему Краснодарскому краю, сообщили в приложении МЧС России.
