В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки беспилотников

Беспилотная опасность отменена в Сочи и Сириусе, об этом сообщили глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин и глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T16:10:00+03:00

2025-08-08T16:10:00+03:00

2025-08-08T16:20:00+03:00

сочи

специальная военная операция на украине

безопасность

краснодарский край

россия

дмитрий плишкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Сочи и Сириусе, об этом сообщили глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин и глава Сочи Андрей Прошунин."Отбой угрозы атаки. Вместе с тем, прошу сохранять бдительность и быть готовыми вернуться в укрытие", - написал в Telegram-канале глава Сириуса."Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет", - сообщил в Telegram-канале мэр Сочи.Ранее оперштаб Кубани сообщил об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города. В пятницу в 10.27 опасность атаки БПЛА была объявлена по всему Краснодарскому краю, сообщили в приложении МЧС России.

2025

Новости

ru-RU

