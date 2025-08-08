Рейтинг@Mail.ru
В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки беспилотников
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 08.08.2025 (обновлено: 16:20 08.08.2025)
В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки беспилотников
В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 08.08.2025
В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки беспилотников
Беспилотная опасность отменена в Сочи и Сириусе, об этом сообщили глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин и глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 08.08.2025
СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Сочи и Сириусе, об этом сообщили глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин и глава Сочи Андрей Прошунин."Отбой угрозы атаки. Вместе с тем, прошу сохранять бдительность и быть готовыми вернуться в укрытие", - написал в Telegram-канале глава Сириуса."Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет", - сообщил в Telegram-канале мэр Сочи.Ранее оперштаб Кубани сообщил об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города. В пятницу в 10.27 опасность атаки БПЛА была объявлена по всему Краснодарскому краю, сообщили в приложении МЧС России.
СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Сочи и Сириусе, об этом сообщили глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин и глава Сочи Андрей Прошунин.
"Отбой угрозы атаки. Вместе с тем, прошу сохранять бдительность и быть готовыми вернуться в укрытие", - написал в Telegram-канале глава Сириуса.
"Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет", - сообщил в Telegram-канале мэр Сочи.
Ранее оперштаб Кубани сообщил об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города. В пятницу в 10.27 опасность атаки БПЛА была объявлена по всему Краснодарскому краю, сообщили в приложении МЧС России.
