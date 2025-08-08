https://ria.ru/20250808/simonjan-2034257879.html
Симоньян поблагодарила молодых семинаристов за выбор профессии
Симоньян поблагодарила молодых семинаристов за выбор профессии
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила студентов-семинаристов, участников форума "Истоки" в Севастополе за выбор – стать православными священниками. С 7 по 13 августа на базе музейно-храмового комплекса в Севастополе проходит заезд "Открытие" форума "Истоки". Вечером 160 студентов–семинаристов из 44 регионов России присутствовали на встрече с главредом медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян. "Я хотела отдельно вас поблагодарить за выбор вашей профессии. Это так поразительно и потрясающе, что молодые ребята вдруг чувствуют, что им туда. Это здорово, это действительно благословение. Но это надо иметь огромное терпение, но это и огромный крест, я думаю, вот такую выбрать для себя судьбу. Спасибо вам большое за то, что вы ее выбрали", - сказала Симоньян в конце встречи со студентами-семинаристами, участниками форума "Истоки" в Новом Херсонесе. Форум "Истоки" будет проходить в Севастополе на базе "Нового Херсонеса" в течение всего 2025 года и охватит семь тематических смен. Впервые программа также включает форматы для семей с детьми.
