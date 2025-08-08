Рейтинг@Mail.ru
Симоньян оценила красоту комплекса "Новый Херсонес"
Культура
 
23:26 08.08.2025
Симоньян оценила красоту комплекса "Новый Херсонес"
Симоньян оценила красоту комплекса "Новый Херсонес" - РИА Новости, 08.08.2025
Симоньян оценила красоту комплекса "Новый Херсонес"
Комплекс "Новый Херсонес" и Храм-музей христианства поразительны и колоссальны по своей красоте, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 08.08.2025
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Комплекс "Новый Херсонес" и Храм-музей христианства поразительны и колоссальны по своей красоте, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Это, безусловно, самый красивый и самый светозарный храм, который я видела в своей жизни. Экспозиция потрясающая, тексты. Почему Господь дал Руси такого крестного отца, я не знаю. Но дал вот такого. Это просто удивительно – зная историю Владимира, его предыдущую жизнь никак нельзя назвать праведной или даже гуманной. И как это преподнести правильно посетителям, чтобы это правильно все встало в голове... Вообще это все поразительно и колоссально, столько вложено таланта и любви" , – сказала Симоньян на встрече со студентами-семинаристами, участниками форума "Истоки". Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за год с момента открытия посетили более 3 миллионов человек, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Комплекс включает три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса. Он построен рядом с историческим Херсонесом за неполные два года. Комплекс открылся в июле 2024 года. Форум "Истоки" будет проходить в Севастополе на базе "Нового Херсонеса" в течение всего 2025 года и охватит семь тематических смен. Впервые программа также включает форматы для семей с детьми.
севастополь, республика крым, новороссия, маргарита симоньян, михаил развожаев, культура
Культура, Севастополь, Республика Крым, Новороссия, Маргарита Симоньян, Михаил Развожаев, Культура
Симоньян оценила красоту комплекса "Новый Херсонес"

Симоньян назвала Новый Херсонес и Музей христианства поразительными по красоте

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Комплекс "Новый Херсонес" и Храм-музей христианства поразительны и колоссальны по своей красоте, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Это, безусловно, самый красивый и самый светозарный храм, который я видела в своей жизни. Экспозиция потрясающая, тексты. Почему Господь дал Руси такого крестного отца, я не знаю. Но дал вот такого. Это просто удивительно – зная историю Владимира, его предыдущую жизнь никак нельзя назвать праведной или даже гуманной. И как это преподнести правильно посетителям, чтобы это правильно все встало в голове... Вообще это все поразительно и колоссально, столько вложено таланта и любви" , – сказала Симоньян на встрече со студентами-семинаристами, участниками форума "Истоки".
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Центром празднования Дня крещения Руси станет Херсонес
25 июля, 20:35
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за год с момента открытия посетили более 3 миллионов человек, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Комплекс включает три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса. Он построен рядом с историческим Херсонесом за неполные два года. Комплекс открылся в июле 2024 года.
Форум "Истоки" будет проходить в Севастополе на базе "Нового Херсонеса" в течение всего 2025 года и охватит семь тематических смен. Впервые программа также включает форматы для семей с детьми.
Посетители на открытии музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Матвиенко назвала строительство "Нового Херсонеса" подвигом
3 октября 2024, 12:01
 
Культура Севастополь Республика Крым Новороссия Маргарита Симоньян Михаил Развожаев Культура
 
 
Версия 2023.1 Beta
