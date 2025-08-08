Симоньян оценила красоту комплекса "Новый Херсонес"

https://ria.ru/20250808/simonjan-2034256202.html

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Комплекс "Новый Херсонес" и Храм-музей христианства поразительны и колоссальны по своей красоте, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Это, безусловно, самый красивый и самый светозарный храм, который я видела в своей жизни. Экспозиция потрясающая, тексты. Почему Господь дал Руси такого крестного отца, я не знаю. Но дал вот такого. Это просто удивительно – зная историю Владимира, его предыдущую жизнь никак нельзя назвать праведной или даже гуманной. И как это преподнести правильно посетителям, чтобы это правильно все встало в голове... Вообще это все поразительно и колоссально, столько вложено таланта и любви" , – сказала Симоньян на встрече со студентами-семинаристами, участниками форума "Истоки". Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за год с момента открытия посетили более 3 миллионов человек, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Комплекс включает три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса. Он построен рядом с историческим Херсонесом за неполные два года. Комплекс открылся в июле 2024 года. Форум "Истоки" будет проходить в Севастополе на базе "Нового Херсонеса" в течение всего 2025 года и охватит семь тематических смен. Впервые программа также включает форматы для семей с детьми.

